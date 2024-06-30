金曲35金句連發 淚點、歡樂總整理

金曲獎頒獎典禮昨日隆重登場，紅毯主持人陳明珠（左）、黃偉晉。（攝影新聞組攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第35屆金曲獎昨（29）日於台北小巨蛋舉行頒獎典禮，除了精彩的表演與幾家歡樂幾家愁的激烈競爭之外，台上得獎者的感言更是金句連發，讓人印象深刻。

【觀眾沒看到的金句】

「典禮最怕兩種講，一種沒得獎；一種拚命講」、「把致詞先想好是本分，把時間掌握好是美德」、「致詞一分半，典禮更好看」。

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為了讓典禮能夠順利在時間內結束，每個廣告切口，小巨蛋舞台上的跑馬燈就不停的提醒得獎者，感謝的話請拜託濃縮在一分半鐘。

草東沒有派對是本屆金曲獎大贏家。（本報資料照）

【最佳樂團獎】草東沒有派對

「草東沒有派對從來都不是只有站在舞台上的四個人，而是所有的齊心參與這六個字的每一個人。」

草東沒有派對絕對是金曲35最大贏家，《瓦合》共獲得最佳樂團獎、最佳華語專輯獎、年度專輯3項大獎，可惜因與演出撞期，由經紀人趙若君代領。但趙若君致詞時不忘已逝鼓手凡凡，並哽咽說出謝謝凡凡的家人、謝謝凡凡，令人鼻酸。

得到最佳新人獎及最佳原住民專輯獎的Makav真愛。（攝影新聞組攝）

【最佳新人獎＆最佳原住民語專輯獎】 Makav真愛

「我要感謝原民會，謝謝你們的補助讓我們可以做專輯，因為我們沒有錢～很窮！」

以新人之姿一舉奪下兩項大獎的Makav真愛，獲獎時展現出純真可愛的一面，當她說出「我們沒有錢～很窮！」的時候引來台下哈哈大笑，但笑聲背後也是所有音樂人最真切的希望。

台語歌王「律師歌手」蘇明淵。（攝影新聞組攝）

【最佳台語男歌手獎】蘇明淵

「金曲獎對一個律師來說是奢侈的榮耀，對歌手來說是遲來的肯定，人生教會我們很多事情無法預期，不能因為怕死就不敢活」。

個性詼諧幽默的「律師歌王」蘇明淵是第二次奪下台語歌王，他上台時笑稱「包種（諧音：中）茶」還是很擁有。其實蘇明淵父親已失智10年，母親前陣子也因脊椎問題須進行手術，幸好兩人目前均已出院。他也說希望把得獎的好運帶回去給高雄的家人。

熱狗勇奪最佳作詞人、最佳華語男歌手獎。（攝影新聞組攝）

【最佳作詞人獎＆最佳華語男歌手獎】MC HotDog熱狗

「當初有多寒冷 現在就有多溫暖」

「我歌詞是真的寫得不錯，大家可能會覺得我這個人吊兒啷噹，有的沒的很多，但我是真的認真對待自己的音樂事業」

表面上看起來一直嘻嘻哈哈的熱狗，其實在本屆金曲獎可以說像洗了一次三溫暖，他先是奪下最佳作詞人，開心放話說「要喝到明天早上」，卻沒想到在表演環節現場大翻車，出現麥克風失聲意外，他本人感受到真是奇妙的一天，發生了很多事，不過沒關係。

原住民女歌手巴奈（左）披著「沒有人是局外人」布條。（攝影新聞組攝）

【最佳台語專輯】巴奈 Panai

「我們有時候藍色支配著，有時候是綠色，你不要以為流行音樂跟政治沒有關係」

「大家不要忘記，金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」

原住民歌手巴奈上台時提到政治，很多人都捏了一把冷汗，她披著「沒有人是局外人」的布條上台，直接開噴，表示自己剛結束在凱達格蘭大道的靜坐抗議，同時也提到金曲35年也是天安門事件35年，網友一陣叫好。

總統賴清德對於巴奈的發言也深有所感，發聲相挺：「有些音樂，我們聽了就不會忘記，歌手Panai Kusui巴奈的感言，我們也不會忘記。」賴清德強調「我們會繼續守護、捍衛所有音樂人創作的自由，也持續打造更好的環境跟舞台，讓更多的音樂作品呈現給所有人。」

大象體操10年來努力製作音樂，希望告訴所有人「想做什麼，就去做吧」！（攝影新聞組攝）

【評審團獎】大象體操

「不管你玩多奇怪的音樂，你只要去國外，你就會發現有很多跟你一樣宅的人，願意來看你表演，在台灣也是。」

「所以你想要做什麼音樂，你就做吧！」

當評審團主席陳子鴻宣布「大象體操」拿下評審團獎時，這個已經努力10年的團，終於覺得自己獲得了肯定，團員們表示現在正在進行世界巡迴演唱會，更不忘提醒「七月在台灣有四場演出，希望大家可以來看我們的表演 ，我們的表演非常好看。」

最佳專輯製作人陳君豪。（攝影新聞組攝）

【最佳專輯製作人獎】陳君豪

「製作人就像是一面鏡子，可以反射出和我合作的人有多麼好，也感謝這張專輯每一位參與的，還有幕後的每一位音樂人。」

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