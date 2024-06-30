晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

金曲35金句連發 淚點、歡樂總整理

金曲獎頒獎典禮昨日隆重登場，紅毯主持人陳明珠（左）、黃偉晉。（攝影新聞組攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第35屆金曲獎昨（29）日於台北小巨蛋舉行頒獎典禮，除了精彩的表演與幾家歡樂幾家愁的激烈競爭之外，台上得獎者的感言更是金句連發，讓人印象深刻。

【觀眾沒看到的金句】
「典禮最怕兩種講，一種沒得獎；一種拚命講」、「把致詞先想好是本分，把時間掌握好是美德」、「致詞一分半，典禮更好看」。

為了讓典禮能夠順利在時間內結束，每個廣告切口，小巨蛋舞台上的跑馬燈就不停的提醒得獎者，感謝的話請拜託濃縮在一分半鐘。

草東沒有派對是本屆金曲獎大贏家。（本報資料照）

【最佳樂團獎】草東沒有派對

「草東沒有派對從來都不是只有站在舞台上的四個人，而是所有的齊心參與這六個字的每一個人。」

草東沒有派對絕對是金曲35最大贏家，《瓦合》共獲得最佳樂團獎、最佳華語專輯獎、年度專輯3項大獎，可惜因與演出撞期，由經紀人趙若君代領。但趙若君致詞時不忘已逝鼓手凡凡，並哽咽說出謝謝凡凡的家人、謝謝凡凡，令人鼻酸。

得到最佳新人獎及最佳原住民專輯獎的Makav真愛。（攝影新聞組攝）
【最佳新人獎＆最佳原住民語專輯獎】 Makav真愛

「我要感謝原民會，謝謝你們的補助讓我們可以做專輯，因為我們沒有錢～很窮！」

以新人之姿一舉奪下兩項大獎的Makav真愛，獲獎時展現出純真可愛的一面，當她說出「我們沒有錢～很窮！」的時候引來台下哈哈大笑，但笑聲背後也是所有音樂人最真切的希望。

台語歌王「律師歌手」蘇明淵。（攝影新聞組攝）

【最佳台語男歌手獎】蘇明淵

「金曲獎對一個律師來說是奢侈的榮耀，對歌手來說是遲來的肯定，人生教會我們很多事情無法預期，不能因為怕死就不敢活」。

個性詼諧幽默的「律師歌王」蘇明淵是第二次奪下台語歌王，他上台時笑稱「包種（諧音：中）茶」還是很擁有。其實蘇明淵父親已失智10年，母親前陣子也因脊椎問題須進行手術，幸好兩人目前均已出院。他也說希望把得獎的好運帶回去給高雄的家人。

熱狗勇奪最佳作詞人、最佳華語男歌手獎。（攝影新聞組攝）
【最佳作詞人獎＆最佳華語男歌手獎】MC HotDog熱狗

「當初有多寒冷 現在就有多溫暖」

「我歌詞是真的寫得不錯，大家可能會覺得我這個人吊兒啷噹，有的沒的很多，但我是真的認真對待自己的音樂事業」

表面上看起來一直嘻嘻哈哈的熱狗，其實在本屆金曲獎可以說像洗了一次三溫暖，他先是奪下最佳作詞人，開心放話說「要喝到明天早上」，卻沒想到在表演環節現場大翻車，出現麥克風失聲意外，他本人感受到真是奇妙的一天，發生了很多事，不過沒關係。

原住民女歌手巴奈（左）披著「沒有人是局外人」布條。（攝影新聞組攝）

【最佳台語專輯】巴奈 Panai

「我們有時候藍色支配著，有時候是綠色，你不要以為流行音樂跟政治沒有關係」

「大家不要忘記，金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」

原住民歌手巴奈上台時提到政治，很多人都捏了一把冷汗，她披著「沒有人是局外人」的布條上台，直接開噴，表示自己剛結束在凱達格蘭大道的靜坐抗議，同時也提到金曲35年也是天安門事件35年，網友一陣叫好。

總統賴清德對於巴奈的發言也深有所感，發聲相挺：「有些音樂，我們聽了就不會忘記，歌手Panai Kusui巴奈的感言，我們也不會忘記。」賴清德強調「我們會繼續守護、捍衛所有音樂人創作的自由，也持續打造更好的環境跟舞台，讓更多的音樂作品呈現給所有人。」

大象體操10年來努力製作音樂，希望告訴所有人「想做什麼，就去做吧」！（攝影新聞組攝）

【評審團獎】大象體操

「不管你玩多奇怪的音樂，你只要去國外，你就會發現有很多跟你一樣宅的人，願意來看你表演，在台灣也是。」

「所以你想要做什麼音樂，你就做吧！」

當評審團主席陳子鴻宣布「大象體操」拿下評審團獎時，這個已經努力10年的團，終於覺得自己獲得了肯定，團員們表示現在正在進行世界巡迴演唱會，更不忘提醒「七月在台灣有四場演出，希望大家可以來看我們的表演 ，我們的表演非常好看。」

最佳專輯製作人陳君豪。（攝影新聞組攝）
【最佳專輯製作人獎】陳君豪

「製作人就像是一面鏡子，可以反射出和我合作的人有多麼好，也感謝這張專輯每一位參與的，還有幕後的每一位音樂人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中