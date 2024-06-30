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娛樂 電影

香港「鮮浪潮」短片不死！杜琪峯喊話命長頂到80歲

〔記者鍾志均／台北報導〕香港第18屆鮮浪潮國際短片節昨（29）舉辦頒獎典禮，該獎孕育出許多香港新導演，只是去年開始未獲藝發局資助，入圍短片數量從10多部減至8部；名導杜琪峯台上致詞，放話一定會支持鮮浪潮，直到做不到為止，令電影人非常感動。

杜琪峯。（資料照，金馬執委會提供）

杜琪峯是首位在世界三大影展（柏林、威尼斯、坎城）均獲邀擔任主競賽評審的香港導演，他直言若還在香港，一定支持鮮浪潮的舉辦，又說今年69歲，明年70了，希望「頂到」80歲，要下一代電影人不要氣餒。

問到為何鮮浪潮沒有資金贊助了？杜琪峯直言官方表示「你們自己搞定就好」，坦言從未插手此事，但也沒再去追問，不想說得太明，就算說了也沒用，不用挑戰他們，做好自己該做的事情就好。

杜琪峯認為，希望電影人不要介意資金多寡，最重要是自己能做到什麼，不要因為錢，而埋沒自身才華，特別是從事電影業，一定要相信自己；他更語重心長表示「大家不要以為做好事有好報」，香港電影需要傳承，現在應該要由資深工作者提供平台去支持後輩。

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