中國網民不挺了！見王大陸「笑著離開地檢署」一面倒譙爆

王大陸涉嫌教唆毆打Uber司機獲500萬元交保，今中午步出新北地院。（記者羅沛德攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔痛毆Uber司機，今（5日）凌晨2時合議庭裁定他500萬交保，游翔閔則羈押禁見。王大陸在經紀人帶著500萬元赴新北地檢署進行交保後，隨後頭戴帽子、臉掛口罩快步現身，這些畫面也在中國網路上瘋傳，其中關鍵字「王大陸笑著離開地檢署」，更竄上微博熱搜，網民們更是一面倒痛批不再力挺。

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王大陸靠《我的少女時代》中「徐太宇」一角初嚐爆紅滋味，隨即消失在台灣觀眾眼前，奮力轉往中國市場的懷抱，上個月被爆出逃兵風波時更有許多中國網民聲援，不過隨著他昨爆出涉嫌「教唆傷害」，與叫車平台司機2度起口角、向富二代好友抱怨等細節曝光，中國網民瞬間改變風向，這次態度明顯完全不再力挺。

關鍵字「王大陸笑著離開地檢署」竄上中國微博熱搜排行榜。（翻攝自微博）

不僅如此，王大陸稍早離開新北地檢署的新聞也在中國網路上發酵，關鍵字「王大陸笑著離開地檢署」，更直接竄上微博熱搜排行榜，廣大的網民們見到畫面後一面倒譙爆，「他想著賠錢就可以了吧，只要被打那方和解」、「服役服刑總要選一個吧」、「笑的還挺開心，竟還有臉笑」、「封殺吧，惡魔這是！」、「趕緊封殺吧 好無語」、「劣跡藝人，永久封殺」。

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