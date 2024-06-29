金曲35》巴奈領獎談藍綠 脫口「天安門事件」小粉紅炸鍋狂罵

巴奈（台視提供）



〔記者李紹綾／台北報導〕巴奈以《夜婆》奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，她一獲獎隨即舉著寫有「沒有人是局外人」的布條，上台講得獎感言時提及敏感的政治議題。

巴奈表示，能夠上台領獎，很多朋友替她感到開心，「我們一定要好好認識我們的母親，台灣這片島就是我們的母親，我們這個島有很多不一樣的文化，有很多重要、不一樣的族群。」之後提及敏感的政治話題，她說：「但是這個苦難的島，大家都很辛苦，有時候支配者是綠色、有時候支配者是藍色，但是一定不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的。」

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巴奈（台視提供）

巴奈提到，剛剛結束在凱達格蘭大道的抗議，「是為了原住民族群領域的事情，但是我更想要講的是，雖然我們不一樣的族群，在我們母親這個島上，我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情，今天晚上請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件，也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油。」講完台下掌聲熱烈，該言論也讓收看轉播的微博網友發瘋，直喊：「金曲獎成了第二個金馬，玩完了！」

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