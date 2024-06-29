金曲35》蔡依林厲害了！首入圍作曲人 3戰績登《金氏世界紀錄》

蔡依林首次以作曲人身分入圍本屆金曲獎。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「第35屆金曲獎頒獎典禮」今（29日）晚在台北小巨蛋盛大登場，「Jolin」蔡依林屢屢受金曲獎的肯定，至今已一舉入圍15次金曲獎，卻是首次以作曲人身分入圍本屆金曲，將與林俊傑、周興哲、黃韻玲、許鈞、草東沒有派對、Richard Craker爭奪「最佳作曲人獎」獎座，也被稱為是「死亡之組」，最後鹿死誰手令外界相當期待。

「Jolin」蔡依林雖自封是「地才」，不過在演藝路上仍不斷突破，至今已一舉入圍15次金曲獎，包括2次年度專輯獎（原為最佳流行音樂演唱專輯獎）、4次年度歌曲獎、4次最佳華語專輯獎、4次最佳華語女歌手獎、1次最佳單曲製作人獎，並獲得7座金曲獎座，成為史上入圍和獲頒金曲獎次數最多的唱跳歌手。

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其中，蔡依林憑2007年《今天妳要嫁給我》、2013年《大藝術家》和2019年《玫瑰少年》，3度擒下金曲獎「年度歌曲獎」，更被《金氏世界紀錄》認證是史上獲得金曲獎「年度歌曲獎」次數最多的歌手，被收錄進2023年金氏世界紀錄大全，並將持續寫下不凡歷史。

蔡依林繼為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》創作歌曲問鼎金馬「原創音樂歌曲」後，再為影視作品《此時此刻》創作主題曲《Someday, Somewhere》，首度擔任配唱製作人，包辦詞曲創作打造動人OST，獲本屆金曲獎「最佳作曲人獎」入圍肯定，將與林俊傑、周興哲、黃韻玲、許鈞、草東沒有派對、Richard Craker打對台。

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