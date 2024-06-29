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雞湯大師灌毒雞湯？ 黃山料「家暴論」惹議！ 作家H開第一槍

黃山料家暴論惹議。（翻攝自黃山料臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕暢銷作家黃山料日前在馬來西亞受訪時提到，「如有一個人他總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象」，此番言論被認為是毒雞湯、支持家庭暴力。對此，作家Ｈ臉書發文分享對於此事件看法，他認為對方的舉例，不是在鼓勵家暴，而是在鼓勵愛情的主觀性，由自己認定，不需要由他人決定。

相關新聞：稱「能抵擋家暴是合適對象」挨轟 黃山料回應了

作家Ｈ認為新世代的作者，中文造詣可能因為網路帶來的方便，口述表達能力比較差，對於比較資深的內行人來看，早就心知肚明。他表示沒有想替黃山料家暴論說話，然而，他也拋出一個問題「這世界上會有公眾人物笨到鼓勵人家家暴嗎？」

作家H認為黃山料的舉例，不是在鼓勵家暴，而是在鼓勵愛情的主觀性。（翻攝自作家H臉書）

黃山料擅長寫「心靈雞湯」文章，網路上的評價兩極，作家Ｈ表達個人看法：「雖然我也不覺得年輕作家的書有多麼值得閱讀，但在這世代，他就是引起共鳴了，不去看他人優點，只想要逮到機會攻擊，說白了是自己想出名吧，抑或者是自己心理不平衡吧！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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