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鳳梨眼睛手術「要學可達鴨發呆」！醫生勸：默念阿彌陀佛

鳳梨近期去做眼睛雷射手術。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕〕網紅「鳳梨」吳泓逸今年2月與交往4年的女友歐菈登記結婚，時常在社群大方放閃。近日，鳳梨在社群上發了新貼文，透露要做雷射近視手術了，而也貼上當時與醫生、護理師對話，讓不少網友笑瘋。

鳳梨這張照片被很多粉絲戲稱：「粉色可達鴨。」（翻攝自IG）

鳳梨在文章中表示，想了很久還是去做雷射近視手術，手術前，護士要叫他練習發呆，在思考怎麼發呆時，護士突然一段話讓他傻眼：「你有沒有看過神奇寶貝？跟可達鴨一樣！」之後，院長前來詢問：「你會緊張嗎？」當鳳梨坦言有一點。醫師則是要他深呼吸、吐氣，心裡默念阿彌陀佛，讓鳳梨大嘆：「沒事叫我念阿彌陀佛...我整個不知所措...」

IG全文與護理師、醫師對話內容。（翻攝自IG）

貼文一出，許多粉絲都前往留言：「現在的雷射近視手術很快的。」、「鼠鼠這張真的就蠻像可達鴨的。」、「看完對話，直接大笑！」、「一定是小時候A片看太多，長大才會要雷射的對吧。」

在 Instagram 查看這則貼文

鳳梨 吳泓逸（@yi0107）分享的貼文

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