晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

AV女優的復仇！高中曾被性騷 痴漢片公布老師姓名

日本AV女優咲野瑞希擁有F罩杯飽滿美胸。（翻攝自@Sakino_Mizuki 社群X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優咲野瑞希有甜美鄰家女孩氣息，還帶著F罩杯飽滿美胸，虜獲大批老司機愛戴。近日她出演一部學校運動社團痴漢A片，她飾演一名弓箭好手，居然被擅長弓箭的網友，讚她在片中的射箭技術太強了，後來才發現，原來她高中時期就是弓箭社團團長，誇張的是，她當年遭到社團顧問老師性騷擾，所以在片中乾脆就用了那位老師的名字。

咲野瑞希痴漢片射到弓箭手都服。（畫面經部分馬賽克處理；翻攝自@Sakino_Mizuki 社群X）

咲野瑞希出演日本AV《運動部女子痴漢》，以學生參加社團遭遇性侵為題材拍攝。一名購買作品的網友自稱擅長弓道，他提到過去看類似作品時，總會忍不住抱怨演員的姿勢不專業，但咲野瑞希在這部片散發出的氣場，是一種只有真正的弓箭手才能達到的，且箭術高超，網友給予這部作品滿分好評。

咲野瑞希在讀高中時，真的是弓箭社團團長。（翻攝自@Sakino_Mizuki 社群X）

咲野瑞希將這段留言分享到社群平台X，並提到自己在讀高中時，真的是弓箭社團團長，所以動作才會那麼專業，話鋒一轉，她爆料當年被社團一名顧問教師性騷擾，於是在A片裡就用了對方的名字。此話一出，吸引千萬人瀏覽，紛紛驚訝喊原來這竟然是一部復仇劇，「還以為只是為了宣傳，沒想到居然是真的」、「色老師被迫AV出道了，哈哈哈」。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中