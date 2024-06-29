AV女優的復仇！高中曾被性騷 痴漢片公布老師姓名

日本AV女優咲野瑞希擁有F罩杯飽滿美胸。（翻攝自@Sakino_Mizuki 社群X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優咲野瑞希有甜美鄰家女孩氣息，還帶著F罩杯飽滿美胸，虜獲大批老司機愛戴。近日她出演一部學校運動社團痴漢A片，她飾演一名弓箭好手，居然被擅長弓箭的網友，讚她在片中的射箭技術太強了，後來才發現，原來她高中時期就是弓箭社團團長，誇張的是，她當年遭到社團顧問老師性騷擾，所以在片中乾脆就用了那位老師的名字。

咲野瑞希痴漢片射到弓箭手都服。（畫面經部分馬賽克處理；翻攝自@Sakino_Mizuki 社群X）

咲野瑞希出演日本AV《運動部女子痴漢》，以學生參加社團遭遇性侵為題材拍攝。一名購買作品的網友自稱擅長弓道，他提到過去看類似作品時，總會忍不住抱怨演員的姿勢不專業，但咲野瑞希在這部片散發出的氣場，是一種只有真正的弓箭手才能達到的，且箭術高超，網友給予這部作品滿分好評。

咲野瑞希在讀高中時，真的是弓箭社團團長。（翻攝自@Sakino_Mizuki 社群X）

咲野瑞希將這段留言分享到社群平台X，並提到自己在讀高中時，真的是弓箭社團團長，所以動作才會那麼專業，話鋒一轉，她爆料當年被社團一名顧問教師性騷擾，於是在A片裡就用了對方的名字。此話一出，吸引千萬人瀏覽，紛紛驚訝喊原來這竟然是一部復仇劇，「還以為只是為了宣傳，沒想到居然是真的」、「色老師被迫AV出道了，哈哈哈」。

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