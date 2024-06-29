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娛樂 亞洲

《浪姐5》爆黑箱害謝金燕輸了 曬雙腿大塊瘀青吐11字心聲

謝金燕遭《乘風2024》淘汰，令人感到扼腕。（翻攝自謝金燕IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國選秀節目《乘風2024》（《浪姐5》）賽事進入尾聲，前（27）日提早錄製總決賽，節目將於7月5日正式播出。台灣粉絲最期待的電音女神謝金燕，最終飲恨沒在12人成團名單，而她在總決賽隔天，IG限動曬出雙腿膝蓋瘀青的照片，令粉絲看得是相當不捨。

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起初參加節目時，中國網友不少人不認識謝金燕，後來她憑藉穩健台風和堅強的歌舞實力，一路過關斬將，成功挺進總決賽。參加完比賽隔天，她拍下自己雙腿膝蓋的大塊瘀青，且瘀青甚至延伸到小腿，配文「新鮮的」、「50歲的挑戰，值了」。

謝金燕曬雙膝瘀青。（翻攝自謝金燕IG）

其實，謝金燕先前才在節目舞台，如願演唱自己的招牌歌曲《練舞功》，超高水準演出震撼全場，眾人看好她能夠出道，無奈節目組後半段開始力捧中國姐姐，甚至爆出作票風波，謝金燕最終畫下不完美句點。謝金燕在IG轉發粉絲告白「這樣的姐姐去哪裡找」，她回應「為什麼看這個想哭啊」。

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