《浪姐5》成團名單外流…台灣藝人全軍覆沒 謝金燕早洩「內幕」

謝金燕《浪姐5》無緣成團。（翻攝自謝金燕IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國知名選秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》）昨（27）晚錄製總決賽，節目將於7月5日正式播出，台灣粉絲最期待的「姐姐」謝金燕最終無緣組團，但之前她在節目舞台帶來經典台語舞曲《練舞功》，讓大家見證她在唱跳時綻放的光芒及活力，也算是圓夢了。

中國女星陳昊宇奪下中心位。（翻攝自微博）

中國女星戚薇奪下年度隊長。（翻攝自微博）

《浪姐5》找來5位台灣女星參戰，後續楊謹華、蔡詩芸、郭書瑤接連被淘汰，只剩下謝金燕、郭碧婷挺進總決賽，許多粉絲都期待她們順利脫穎而出，無奈最終留下不完美的句點。中國媒體《新浪娛樂》曝光12人成團名單，成員有：陳昊宇（C位）、尚雯婕、戚薇、何潔、劉忻、袁婭維、薩頂頂、蔡文靜、柳岩、陳麗君、韓雪、Joyce。

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謝金燕曾說成團名單少了她，是《乘風2024》最大損失。（翻攝自謝金燕IG）

由於該節目採預先錄製，要保留正式播出時的驚喜，所以昨晚比賽的詳細內容都尚未公布，不過名單倒是被媒體搶先流出。事實上，《浪姐5》後面開始力捧中國姐姐，謝金燕對自己無法成團可能早有預期，早在前幾天就在社群發文，「當別人弱化你，削弱你的光，你就要相信你是強大的」、「成團名單少了謝金燕，是《乘風2024》最大損失」。

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