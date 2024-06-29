隋棠裝潢靠自己！女兒2.5坪房曝光 「美到像樣品屋」

〔記者邱奕欽／台北報導〕隋棠與老公Tony結婚9年，夫妻倆育有2子1女，一家五口生活甜蜜，經常分享育兒經與生活點滴的她，日前才曬出家中的內部裝潢，處處都是自己的巧思。隋棠近日再分享女兒2.5坪房間，裝潢全靠自己萬能的雙手，被網友大讚精緻宛如「樣品屋」。

隋棠（左）與老公Tony結婚9年，夫妻倆育有2子1女。（翻攝自臉書）

隋棠28日在IG曬出自己幫女兒Lucy親手布置的房間，只見空間雖然只有2.5坪，麻雀雖小但五臟俱全，她以柔和色調來增添房間氛圍感，房間中間放置白色的上下舖床，為了不讓孩子們上下床時跌倒，特別選用了寬版的階梯，也增加了安全性，空間雖然不大卻倍感溫馨。

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隋棠分享女兒房間的內部裝潢。（翻攝自IG）

隋棠親手裝潢女兒房間，被網友大讚像樣品屋。（翻攝自IG）

房間右則擺放了同色系的書桌，牆上釘上櫃子擺放書籍、裝飾品以及獎盃，不僅能做好收納，還別具設計感；房間的另一側則放置一盆植物點綴，讓小小的房間內增添一點綠意，許多網友紛紛大讚：「誇張的美！美到像樣品屋！」、「超級精緻，我的雙手絕對辦不到！」

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