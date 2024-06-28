小蜜桃姐姐嫁豪門屢爆婚變！朱安禹近況曝光「滿滿中國味」

「小蜜桃姐姐」朱安禹睽違4年再戰歌壇，推出中國曲風新歌《娘親開心就好》。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕自兒童台發跡的「小蜜桃姐姐」朱安禹2011年閃嫁中國富商李慎言，從此淡出演藝圈定居上海，婚後育有一對兒女Ray和Rina，專心在家相夫教子，期間傳出夫家投資失利，豪門婚姻屢次被指亮起紅燈。沒想到，許久不見的「小蜜桃姐姐」在暌違歌壇4年後，再推出濃濃中國風的新歌《娘親開心就好》，也意外曝光了近況。

朱安禹自從嫁入豪門後便隨丈夫定居上海，期間傳出夫家投資失利，因此不斷被爆婚變消息，她曾無奈透露，雖然結了婚又生小孩，失去了自己的空間，但台灣跟上海其實非常近，只要有事情就可以馬上飛回台灣，卻被誤解成逃回台灣訴苦。此外，朱安禹也提到老公常被報導生意不好等新聞，因此她的內心也受到不少衝擊。

請繼續往下閱讀...

朱安禹2001年在東森幼幼台以「水蜜桃姐姐」出道，2007年跳槽至MOMO親子台並將藝名改為「MOMO姐姐」，隔年二度更改藝名以「小蜜桃姐姐」活躍至今。曾被封為「兒童界天后」的朱安禹，2003年更發行首張專輯《水蜜桃聲明》，其中的主打歌《515ㄚㄚ》一推出後，洗腦的歌詞、超魔性的旋律，讓她成功打進唱片市場。

致力於兒童產業的朱安禹，現在除了跨足親子餐廳和兒童繪本館的教育工作，她也會拍影片分享育兒經驗和生活日常。始終難忘歌唱事業的她，繼2020年受疫情攪局，有感於為母不易推出單曲《媽咪》後，近期再推出中國曲風強烈的《娘親開心就好》，她在IG上分享MV並表示：「送給全天下偉大的娘親，付出再多也別忘了愛自己。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法