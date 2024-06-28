江宏傑「悲傷往事」遭揭穿！惱羞反嗆張立東 衝突導火線曝

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《全員請上車》本週日播出「排位挑戰賽」，邀請到《全明星運動會》紅隊女戰神胡祖薇、房思瑜加入一起玩遊戲，在自選PK對象環節時，江宏傑領隊魂上身給出建議，未料卻被張立東嗆說：「你還要聽這種失敗領隊的話嗎？」，勾起江宏傑在運動實境節目中4連敗的悲傷往事。

江宏傑（左）領隊魂上身給出建議。（台視提供）

江宏傑暗示胡祖薇可以選擇花花：「我覺得花花蠻弱的」，沒想到此話一出立刻遭到張立東揭黑歷史，讓江宏傑惱羞怒回：「幾年前的事情了還在講，不然現在再來辦一次啊！」楊銘威也開玩笑補槍：「所以節目後來就收掉啦！」

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熱愛運動的房思瑜去年才完成紐約42K全馬的挑戰，擁有「台灣阿甘」的稱號，在節目上秀出健美身材，也與王少偉比拚腿部肌肉，訓練有成的模樣讓大家超驚艷。

張力東（圖）無情反嗆江宏傑。（台視提供）

其中一關需要兩兩對抗，透過攻防戰率先將對方手中的披薩盒打落即為獲勝，被視為「魔王等級」的房思瑜對上班底花花，眾人不斷提醒房思瑜要小心花花，張立東也補充說明：「花花是專門摧毀女明星的，妳以後可能沒有腳跑馬拉松」，笑裡藏刀的花花果然比賽一開始就積極進攻，兇狠的眼神不斷把房思瑜逼出界外，不認輸的房思瑜也全力迎戰，過程相當刺激。

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