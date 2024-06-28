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娛樂 最新消息

網紅咪妃遭嗆「外流片滿天飛」 公開對話認了：後悔沒告小玉

咪妃遭網友嗆「外流片滿天飛」。（翻攝自@juliamisakii IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕從Coser、直播主打開知名度的咪妃，近年轉往YouTuber界發展，頻道至今已累積59.4萬人訂閱。日前她在IG公開一段與黑粉的對話，對方嗆她出過一堆外流的性愛影片，但咪妃壓根沒拍過這類影片，無奈先前小玉製作換臉片事件時，自己沒有提告小玉，捍衛自己的清白。

咪妃昨（27）日IG上傳一支短片，有網友聲稱她的外流影片滿天飛，當咪妃主動要求觀看時，對方竟回曾在群組中看到她的外流片，才會這樣說。咪妃坦言，她確實看過自己的換臉片，效果逼真得讓她都感到不好意思，當時在聽取朋友們的建議後，她決定不對網紅小玉提告，如今遭到攻擊，讓她非常後悔當時的決定。

網紅「小玉」目前已經被法律制裁。（記者王定傳攝）

咪妃盼透過影片，能讓更多人意識到謠言和誤導信息所帶來的影響，「在這個網路資訊快速傳播的時代，希望大家在討厭或謾罵一個人之前，都能冷靜求證。回顧網紅小玉曾利用AI技術將許多性愛影片換臉成網紅，目前已經被法律制裁，但仍有許多不實影片在網路上流傳。

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