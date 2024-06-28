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娛樂 電視

李佳穎備孕發福…苦求子被說「吃很好」 親弟不忍全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕李佳穎去年情定小9歲的羊肉爐老闆「阿力」楊子力，婚後歷經辛苦的求子過程，總算皇天不負苦心人，昨（27日）開心報喜宣布試管懷孕成功，目前41歲的她已有5個月的身孕；而這一切看在導演弟弟李柏儒的眼裡滿是不捨，坦言近2年常被問及姊姊變胖的事情，難過表示：「吃了很多的苦才是真的。」肺腑之言讓李佳穎忍不住潰堤。

李佳穎為求子多次做試管，目前已經懷孕5個月。（翻攝自YouTube）

李柏儒發文透露，過去的這2年，被許多友人問起：「你姊最近好像吃得很好？」不過事實上，李佳穎是因為備孕、做試管、打針、吃藥而導致水腫，讓他不捨說道：「其實，吃了很多的苦才是真的。」對於姊姊終於苦盡甘來，李柏儒說：「真的很不容易，辛苦妳了。妳一直是最勇敢的那個人，願妳一切平安順利，我們永遠支持著妳。」

弟弟剖白心跡的深情告白，讓李佳穎讀完後情緒潰堤，她也轉發弟弟的文吐露心緒：「我弟的文字讓我半秒落淚。」沒多久再上傳一段自拍短片，影片中的她熱淚盈眶，哽咽說：「我弟的文字也太感人了吧！我整個一秒落淚。」手足之情讓她深受感動，同時也感謝粉絲們給予的祝福。

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