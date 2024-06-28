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娛樂 音樂

不藏了！蕭敬騰砸廣告歡慶Summer51歲 3字超肉麻暱稱流出

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰深夜大放閃光，高調祝福經紀人老婆Summer生日快樂，他大手筆包下了巨型天幕廣告，毫不掩飾愛意，甜稱老婆大人是「阿豬瓜」。

蕭敬騰（右）放閃光，曬出與Summer的合照。（翻攝IG）

浪漫的老蕭去年就選在Summer的生日派對求婚成功，時隔一年Summer迎來51歲生日，這天也是她與老蕭的求婚紀念日。

蕭敬騰狂買廣告，要幫老婆大人慶生。（翻攝IG）

對於愛妻的生日，老蕭大手筆包下巨型天幕放閃，甜蜜表示：「祝我的『阿豬瓜』生日快樂」、「六月是夏天，夏天是Summer，Summer是林有慧，林有慧是『阿豬瓜』、阿豬瓜今天生日，你永遠是我的阿豬瓜，我們永遠卡彡（抱很緊），在一起」，高調放閃沒有極限。

蕭敬騰幫Summer慶生，甜蜜獻吻。（喜鵲娛樂提供）

據了解，老蕭準備這份驚喜花了一個月，最近他都忙著籌備音樂劇《胭脂扣》，仍花心思與同事、好友討論，最終決定透過天幕廣告放閃，寫下給老婆的生日祝福。

老蕭第一時間就把影片傳給老婆大人，只見Summer又感動又驚喜，嬌羞笑回：「這樣的文字PO給大家看，我是專業經理人耶，你有沒有搞錯」。

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