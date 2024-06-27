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娛樂 電視

何豪傑傘兵傷退再中金馬獎！入伍竟遇阿兵哥舉鎗自戕

何豪傑過去是伸手牌，當兵後才改變個性。（記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕柯素雲、何豪傑、胡利今（27日）出席大愛《你好，我是誰2》茶敘，三個人都覺得「非常榮幸，在一、二季都有演出。」不同於胡利角色對飾演失智媽媽的柯素雲盡孝，何豪傑則是伸手討錢的敗家子，讓他自嘲「簡直本色演出。」

柯素雲、何豪傑、胡利今（27）出席大愛《你好，我是誰2》茶敘。（記者陳逸寬攝）

劇中失智媽媽柯素雲一直都偏心兒子，何豪傑笑說：「偏心是天經地義的事。」透露求學時期父母對他也很寵溺，高中時爸爸就買50c.c摩托車、高二買重機、高三開車都是無照駕駛，何豪傑自嘲當時是個十足伸手牌。

未料他入伍後被震撼教育，先是到「空降特戰司令部」，傷退後再中「金馬獎」，當時在兵營聽聞不少阿兵哥難耐操苦舉鎗自戕，種種境遇讓他性情大變，退伍悔悟成孝子，開始存錢考大學，他還笑說金門是重女輕男，店家有女兒生意才會好，退伍後還曾經追金門小店女兒追到公館的店，結果看到人卻沒了當初悸動，便默默退場。

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