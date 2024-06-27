北大才女李雪琴學霸人設崩塌？ 靠游泳加分卻是旱鴨子

中國網紅李雪琴畢業於北京大學新聞與傳播學院。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國網紅李雪琴因在清華大學喊話男星吳亦凡一戰成名，畢業於北京大學新聞與傳播學院的她，參加《脫口秀大會3》後聲名大噪，不但上了春晚，還成了家喻戶曉的人物。李雪琴素有「搞笑學霸女」人設，不過有網友卻挖出她之前在節目中稱自己「不會游泳」，但近北大的時候，卻靠「游泳二級運動員」加了20分，遭質疑鑽加分制度漏洞。

有中國網友質疑李雪琴以不正當方式進入北京大學。（翻攝自微博）

28歲的李雪琴遭受質疑後，同班同學出面替她叫屈，並表示李雪琴的高考成績由兩部分組成，一個是高考分數（李雪琴得分為633分）；第二個則是北京大學自主招生考試加分（20分），「自主招生不考察體育成績，不是體育類加分」，所以李雪琴是考實力通過考試上北京大學的，並沒有用到體育二級運動員這個項目。

請繼續往下閱讀...

李雪琴在娛樂圈人緣很好。（翻攝自微博）

雖然仍有部分網友抓著這點不放，且李雪琴本人並未針對此問題回答，不過，李學琴也曾被紐約大學錄取，後因健康問題而放棄。她本人在娛樂圈是靠著「面癱、自嘲、喪氣、土」為賣點博得滿堂彩，並沒有打著高學歷招牌。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法