陳玉珍嗆要飯刪減預算！片商集體發聲：台灣文化不能淪陷

國民黨立委陳玉珍先前因提案刪除公視23億預算，甚至嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」，引來影視圈反彈。（記者田裕華攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕國民黨立委陳玉珍先前因提案刪除公視23億預算，甚至嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」，引來影視圈反彈，民進黨立委范雲日前加碼指出，陳玉珍有意將「文化黑潮計畫」整個扼殺，掀起關注。台北市影片商業同業公會（以下簡稱台北市片商公會）發表聲明，呼籲立委理性審查文化預算，「支持有關台灣文創內容產製與推廣等相關計畫，齊為台灣影視音產業的發展而努力。」

台北市影片商業同業公會集結國內多家發行商。（翻攝自臉書）

台北市片商公會指出，市場與資金實為內容產業蓬勃發展的關鍵要素，國家整體文化預算比例之增長向來是進步國家的指標之一，「今明兩日適逢立法院審理文化部會相關預算，驚見有立法委員提出大幅刪減之提案，台北市影片商業同業公會成員橫跨電影開發、製作、行銷、發行、戲院及平台等上下游所有環節，無不憂心立法委員此舉將動搖台灣內容產業好不容易建立起來的競爭實力與成長動能。」

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聲明中呼應文化部長李遠的話：「文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，臺灣文化也不能徹底淪陷，若支撐文化的預算再遭大幅刪減，就像斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。」

台北市影片商業同業公會完整聲明。（翻攝自臉書）

台北市影片商業同業公會完整聲明

文創為國家戰略產業 黑潮計畫匯聚產官能量推動台灣軟實力

台北市影片商業同業公會籲請立法院理性審查、支持產業發展

逢立法院展開新年度（114年）審查各行政部門預算之際，台北市影片商業同業公會籲請立法委員理性審查文化預算、支持有關台灣文創內容產製與推廣等相關計畫，齊為台灣影視音產業的發展而努力。

市場與資金實為內容產業蓬勃發展之關鍵要素，兩者皆需政府與產業的群策群力方能實現。立法院近年推動相關修法，將影視音與台灣內容為核心發展的「文創」升級為國家戰略重點文化創意產業，並增加租稅優惠引導民間資金及政府投資，為影視音產業的發展注入活水，至今已獲多家上市櫃公司響應投入。文化部從去年開始執行、旨在提升台灣內容國際能見度之「文化黑潮計畫」亦是匯聚政府與民間資源的具體行動，吸引廣大的產業成員投入，持續創作以台灣為本的文創作品。這是項影響深遠的目標，政府與民間的合作正如火如荼地進行著，為建立文化軟實力及國際競爭力戮力以赴。

國家整體文化預算比例之增長向來是進步國家的指標之一，今明兩日適逢立法院審理文化部會相關預算，驚見有立法委員提出大幅刪減之提案，台北市影片商業同業公會成員橫跨電影開發、製作、行銷、發行、戲院及平台等上下游所有環節，無不憂心立法委員此舉將動搖台灣內容產業好不容易建立起來的競爭實力與成長動能。茲發文籲請立法院理性審查並支持文化預算、齊為台灣影視音內容產業的發展而努力。同時呼應文化部李遠部長日前之說明：「文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，臺灣文化也不能徹底淪陷，若支撐文化的預算再遭大幅刪減，就像斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。」

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本聲明與 #新媒體暨影視音發展協會NMEA 共同發佈，亦開放予認同本會聲明之團體與個人夥伴串聯。

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