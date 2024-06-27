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娛樂 最新消息

酷炫自曝每月「啪啪次數」！ 柔柔自嘲：快長蜘蛛網

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「反骨男孩」團長酷炫，因頻道獨特搞笑風格，大受年輕族群歡迎，而酷炫與小12歲女友柔柔交往2年多，甜蜜感情讓人相當羨慕。近日「電商女神」陳妮絲開箱反骨工作室，酷炫也公開兩人單月的啪啪次數，導致柔柔曾經自嘲：「快長蜘蛛網。」

酷炫與柔柔公開交往2年多，羨煞許多粉絲。（翻攝自IG）

影片中，陳妮絲問到私密問題：「你們多久行房啊？」當下酷炫直說：「秘密。」並表示自己沒有性癖，而柔柔認同的時候，也忍不住低聲抱怨：「他有點少愛愛。」隨後酷炫才坦承：「一個月2、3次。」

酷炫自曝單月「啪啪次數」。（翻攝自Nissie陳妮絲 YT）

而因為常常很久沒有行房，柔柔曾開玩笑抱怨：「我現在是尼姑喔，有蜘蛛網跟你說一下，有沒有要定期清理自己決定。」暗示他該做點什麼了。但酷炫也偷抱怨女友，表示柔柔無法在素顏時與他行魚水之歡，讓他對此超級不解。

柔柔自嘲自己是尼。（翻攝自Nissie陳妮絲 YT）

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