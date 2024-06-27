巫苡萱自揭「禁忌話題」！阿翔驚喊：怎麼自甘墮落

阿翔（左）與巫苡萱互動相當有趣。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠、巫苡萱主持民視、八大《綜藝新時代》，日前眾人來到屏東長治，體驗當椰子達人，眾人身穿綁著椰殼的細肩帶，清涼火辣的夏威夷草裙熱舞開場，阿翔模仿巫苡萱穿著打扮妖嬈跳舞，嬌羞的說「我們跳得太好了」，籃籃還故意笑虧阿翔與巫苡萱長得像，讓苡萱立刻暴怒大喊：「哪有像！」

職人帶大家去採椰子，主持群與來賓直呼太可怕，在椰哥（鍾委呈）示範爬椰樹採摘椰子後，阿翔自告奮勇挑戰爬椰子樹，並表示需要一位「小幫手」協助，楊繡惠立刻對籃籃說他要的是「小」幫手，而她是「老」幫手，籃籃只好改口找巫苡萱，而巫苡萱為了不爬樹，當場自黑自己是「微老」幫手，惹得阿翔大笑直呼你怎麼自甘墮落了，你的年齡不是不能講的禁忌話題嗎？讓眾人狂笑不已。

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在椰哥的協助下，阿翔身穿猴子套裝以及爬椰樹裝備後，阿翔困惑的表示，穿戴裝備可以理解，但為什麼要把我打扮成猴子？籃籃笑說：「東南亞不是有猴子採椰子嗎？」

阿翔穿猴子裝爬椰子樹。（民視提供）

阿翔扮起猴子毫無違和感，全場更是大讚這裝扮很適合阿翔，阿翔一步一步艱難的往椰子樹上移動，其中更因角度失誤踩空打滑，整個過程相當驚險，讓他嚇出一身冷汗，花費相當大的力氣，終於成功爬上椰樹！有驚無險的將椰子送到地面，感嘆這真的不是容易的工作，希望透過節目讓觀眾看到椰農的辛苦。

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