金宣虎合體日本大咖男神！福士蒼汰首演韓劇：這是我的夢想

《Can This Love Be Translated》崔宇成（左起）、李利覃、金宣虎、高允貞、福士蒼汰。（Netlix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix今天（27日）宣布，浪漫喜劇影集《Can This Love Be Translated》（暫定）確定開拍，由金宣虎搭配高允貞領銜主演，更找來日本男神福士蒼汰助陣，立刻引發熱烈討論。

金宣虎將在《Can This Love Be Translated》中飾演翻譯員。（Netlix提供）

「愛情能跨越語言障礙嗎？」這個提問將是《Can This Love Be Translated》這部劇的核心，該劇由韓國知名編劇洪氏姐妹撰寫，柳英恩執導。在劇中，金宣虎飾演精通多國語言的翻譯員朱浩俊（暫譯），與高允貞飾演的全球知名藝人車沐熙之間有一段意想不到的愛情萌芽，隨著他們的在工作上的交流相處，兩人將展開一段無法預測但卻溫暖的關係。

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福士蒼汰首演韓劇，獻給《Can This Love Be Translated》。（Netlix提供）

值得注意的是，曾經演出過《要聽神明的話》、《BLEACH 死神》、《明天，我要和昨天的妳約會》、《圖書館戰爭》、《今天不上班》等多部知名日劇、電影的福士蒼汰，是第一次參與韓劇演出。

根據日媒報導，福士蒼汰是首位直接跟韓國製作公司Triii Studio簽約的日本明星，且直接演出Netlix韓劇，相當罕見。福士蒼汰表示：「很高興這次能與韓國演員及團隊工作，和世界各地的人士合作是我的夢想，期待透過這部作品可以遇見新的自己。」他更強調會盡全力發揮自己的力量，與大家交流、切磋琢磨。

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