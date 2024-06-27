金馬女星驚傳婚姻危機？！ 老公攜女子出酒店畫面曝

中國女星萬茜老公驚傳出軌。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星萬茜曾以電影「軍中樂園」中的妮妮一角，獲得第51屆金馬獎最佳女配角獎。近日，網上傳出她老公疑似出軌的傳言，與神祕女子同出酒店，引起網上一片譁然。

萬茜老公與一女子同進出酒店被狗仔拍到。（翻攝自微博）

女子被網友認為是萬茜本人。（翻攝自微博）

據中國知名狗仔江小宴直播爆料，萬茜老公和神祕女子幽會，與她一同共同出酒店，出酒店在路邊下車後，女子一直跟隨在萬茜老公身邊。影片曝光後，有網友質疑女子就是萬茜本人，但江小宴隨後給出萬茜通告表，表示當天她在外地工作，神祕女子不可能是萬茜本人。

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江小宴曬出萬茜當天在外地拍戲通告表。（翻攝自微博）

直播曝光後，許多網友紛紛在留言區撻伐：「這麼好的老婆還亂搞，孽障。」、「萬茜忙著掙錢養家，看把他閒的。」但有網友質疑江小宴惡意抹黑，直言：「真的有大病，那個神祕女子就是萬茜本人。」出軌事件依舊在網路上傳得撲朔迷離，當事人則尚未出面解釋。

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