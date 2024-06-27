康康拒和男星站一起「卡詞錄到半夜」挨虧 班底重感冒衝醫院打8針

中視《綜藝一級棒》第二集收視飆破2主持群振奮。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《綜藝一級棒》甫開播第二集，收視就破2.13，官方臉書湧入大量留言，康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬等主持群可說是圈粉無數，為了回饋忠實觀眾的熱情支持，這週六（29）日主持群將合體，於晚上6點半會現身桃園八德興仁花園夜市掃街。

歌唱節目《綜藝一級棒》每集演唱的歌就超過20首，提供觀眾兼具聽覺與視覺的雙重娛樂享受，李子森、杜忻恬這對螢幕CP，對於自己的節目主持處女秀壓力山大，進棚錄影時雙雙重感冒，為了敬業完成主持工作，趁著空檔到醫院打了8支針，「為了要讓喉嚨消腫，因為第二場還要唱歌，怕聲音很緊就不好聽。」

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新一集的《綜藝一級棒》，開場時康康就自曝站位必須和許志豪調換，原因竟是不能跟陳隨意站在一起，「我和陳隨意講話都會卡詞，第一次錄影錄到半夜，都是因為他，有2小時都是他卡詞，另外3小時是我卡詞。」

中視《綜藝一級棒》主持群李子森（左起）、杜忻恬、陳孟賢。（中視提供）

許志豪一聽也說出心裡話，「你講我才敢講，上次錄影你們在對話，（就像）一個失智的在跟一個失禁的講話。」經過兩次錄影，主持群越來越有默契，整集毫無冷場，每位歌手都被逗樂。

節目播出後製作單位也收到觀眾反饋，認為主持群中的陳孟賢、李子森、杜忻恬似乎講話機會太少，演唱的歌也比之前當來賓時少，對此陳孟賢回應，「想說難得接下主持棒，要走氣質路線，既然粉絲朋友看不習慣，第三集開始就會恢復原形。」在新一集中，節目加入歌中劇，不光歌手唱歌，陳孟賢還會配合歌曲情境，即興串場演出，連珠炮的風格相當精彩，連陳隨意都看到忘我：「真的是在看一場秀。」

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