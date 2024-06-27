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丹妮婊姐問「為何跟我結婚？」美國老公回答1句閃瞎眾人

丹妮婊姐與男友黑豹在美國登記結婚。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅丹妮婊姐宣布和交往4年的美國男友「黑豹」登記結婚，日前才公開兩人的婚紗照，廣大粉絲送上祝福，不吝嗇分享感情生活的她，近日透露了與老公的相處之道，以及對方決定求婚的原因。

丹妮婊姐與好友小賴、紀斯豪經營「綜口味開房間」YouTube頻道，經常收粉絲來信，分析網友的感情問題。在最新一集裡，有粉絲提到自己和丹妮婊姐一樣是遠距離戀愛，想請教如何讓另一半「長時間沒看到本人還是愛得要死」，她表示之前交往時，經常會和老公一起創造有趣的共同回憶，像是一起網購、點外送，並且要隨時拍照分享彼此的生活。

小賴（左起）、丹妮婊姐、紀斯豪經常在影片中替粉絲分析感情問題。（翻攝自YT）

丹妮婊姐認為，「我們兩個住這麼遠，你覺得很無所謂、很無聊的小事，你不跟我講，我就會對你這個人完全不了解。」另外，她也指出西方人喜歡把自己生活過好，所以不會過度黏著伴侶，最重要的是提供「情緒價值」。

至於老公當初會想求婚的原因，丹妮婊姐也透露曾經有問過對方，當時老公甜蜜回答，「發現生活不能沒有妳」，一旁的小賴看著丹妮婊姐一路走來也說，「因為她（指婊姐）已經分享極致到，好像活在同一個時空裡，很多小細節加起來變成很愛」。

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