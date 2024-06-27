曾國城號召藝人做捐款鬆口「負債狀況」 ！姜育恆、巫啟賢現身近況曝

侯昌明（左起）、姜育恆、曾國城、巫啟賢參加高爾夫活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城號召中華演藝人高爾夫球協會第一屆夢想基金聯誼賽今（27）日舉行，創始成員由他和巫啟賢、姜育恆、侯昌明、陳國華，佩甄擔任本屆公關等共51位會員參加。由於剛成立，曾國城坦言確實還沒什麼錢，不過不至於負債。

演藝圈不少藝人都熱愛高爾夫，今舉辦第一屆活動，曾國城坦言：「沒甚麼錢倒是真的，但還不至於負債。」但協會已捐出20萬給桃園龜山國小少棒隊。

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至於加入會員有年紀或年收入的門檻限制嗎？曾國城直呼原本希望不要超過50歲，而高爾夫一直被外界視為高花費的運動，曾國城則認為：「看你有沒有管道，有的話打一場球再加吃個飯，5千塊有吧。」巫啟賢則搭腔：「人活著本來就不便宜。」

巫啟賢20年前曾是台灣明星隊的會員，「但那時候很快就結束了，因為重點放在打球 ，但我們明星價值不只在打球，大家集結一起可以發揮光芒，一起打球做公益。」更強調希望藝人們可以像家人般一樣，不只要互相照顧還要互相提醒彼此，發揮藝人正面力量。

久未露面的姜育恆這次特地回台打球，透露球齡有30年，一年打了100場左右，近年也會持續舉辦演唱會，巫啟賢則透露在中國有22場演唱會，與姜育恆常互相擔任彼此演唱會嘉賓。

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