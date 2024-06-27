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娛樂 最新消息

NewJeans剛收死亡威脅！閔熙珍合照驚現1人 粉絲喊：眾神降臨

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕NewJeans韓團NewJeans人氣居高不下，於本月26、27日，在東京巨蛋舉辦粉絲見面會。ADOR執行長閔熙珍今（27）日一早曬多張合照，與許多名人一同出席見面會東京巨蛋，而多張照片中赫然出現影帝梁朝偉，也讓粉絲又驚又喜。

NewJeans近期在東京巨蛋舉辦粉絲見面會。（翻攝自臉書）

ADOR執行長閔熙珍今（27）日一早曬出，與多位名人在包廂合照，在眾多合照中赫然出現梁朝偉。照片中，只見他身著白T，外面搭著牛仔外套，頂著平頭，看起來相當和善。而名人還有日本藝術家村上隆、日本歌手澤山璃奈等，合照曝光，也讓不少粉絲喊：「眾神降臨。」

閔熙珍多人合照驚現梁朝偉。（翻攝自IG）

事實上，先前NewJeans宣布要在東京巨蛋舉辦粉絲見面會，在出發前有網友上傳菜刀照片，聲稱要刺殺成員們，更撂狠話說：「等她們從保母車下來，我就各刺一刀。」此番危險發言引爆台韓網友熱議。

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