金曲大贏家來了！揭獎倒數...楊乃文真實心聲曝光

楊乃文受邀至將軍吼音樂節演出。（台南市政府提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕楊乃文入圍本屆金曲獎的最佳華語女歌手，以專輯《FLOW》獲得8項提名，有望相隔24年奪下第二座歌后大獎，下月她將至台南參加將軍吼音樂節，是她典禮後的第一場公開演出。

本週六就是金曲頒獎典禮，被問到心情及幸運物是否備齊，楊乃文表示：「我還是抱持著平常心，得失心沒有那麼重，幸運物不會刻意帶，但我出門會攜帶媽媽給的玫瑰經念珠及十字架項鍊，不知道從哪一天開始，我出門都會隨時帶著。」

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下月楊乃文將至將軍吼的舞台演出，夏天在海港邊戶外開唱，吹著海風與樂迷同樂，她直呼：「很開心，很久沒有到臺南了，希望聽到歌迷一起大合唱。」

楊乃文將於7月21日登台，搶先預告：「一定有去年新專輯的新歌，也少不了過去經典曲目，希望現場或電視機前的觀眾可以一起大合唱。」

近來戶外溫度屢屢上升，對於夏天自己有什麼消暑撇步？她分享：「消暑方式是在家邊看喜歡的電影邊喝清涼的水，如果有需要出門，一定會做好防曬措施預防紫外線。」

而台南美食眾多又多元，好奇歌后最喜愛哪一味？楊乃文鍾愛這2道美味小吃，「我很喜歡吃粽子，過去到台南有去吃粽葉米糕，也有品嚐台南很有名溫體牛肉火鍋，我自己都很喜歡。」

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