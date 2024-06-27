馬克華伯格和荷莉貝瑞竟然曾有一段！舊情人新任務超展開

馬克華伯格（左）搭檔影后荷莉貝瑞主演全新動作片《當我們盟在一起》。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由馬克華伯格和影后荷莉貝瑞主演的Netflix全新動作片《當我們盟在一起》今（27）日釋出正式預告與主海報。過去「曾有一段」的兩人意外碰頭，沒想到只是一連串意外的開始，馬克飾演的建築工人竟然就此踏入頂尖間諜和祕密特務相互角力的世界。

馬克華伯格（左）和荷莉貝瑞在《當我們盟在一起》過去曾有過一段。（Netflix提供）

該片描述馬克飾演的麥克某天遇見荷莉飾演的高中戀人蘿珊，當一切正當往浪漫的方向發展時，他卻意外被弄暈，一覺醒來發現自己人正在倫敦，全因有人偷了美國所有間諜身份的名單，需要他這位無名小卒，幫忙完成危機重重的美國情報任務，把名單奪回來，他也因此加入了「聯盟」的訓練當中，與蘿珊並肩作戰。

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馬克華伯格（右）在《當我們盟在一起》被荷莉貝瑞徵招展開特訓。（Netflix提供）

電影《當我們盟在一起》主海報。（Netflix提供）

電影探討隨著時間推移，每個人多少都有些朋友、伴侶，甚至是家人都已多年未聯絡，可能都不知道他們現在在做什麼；馬克不僅強勢回歸動作演出，更將在片中找解答，搭檔荷莉演出也勢必將創造出嶄新火花。《當我們盟在一起》將於8月16日在Netflix正式上線。

《當我們盟在一起》首支預告：

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