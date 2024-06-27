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娛樂 亞洲

遭酸「能不能有年輕的啦啦隊」短今高EQ反擊：愛看又愛酸

啦啦隊女神短今被酸年紀大。（翻攝自短今IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣近年啦啦隊女孩紅翻，成員的年齡也成為話題。中信兄弟啦啦隊女孩「短今」胡馨儀，今年也才32歲，而且視覺年齡看上去比實際年齡小，不過卻有酸民故意跑到她的影片下，留言「能不能有年輕的啦啦隊呢？」短今對此不客氣回擊「那你能不能去看年輕的就好，不要愛看又愛酸？！」

原以為話題就此打住，對方又回自己根本沒有追蹤也不愛看短今，「是大數據推播出現的，我也非常無奈。」對此，短今也再度被釣出來並建議該網友，「你可以選擇封鎖我的粉絲團，就不會看到我的相關訊息囉！」

短今無奈說「年齡不是我能決定的」。（翻攝自短今Threads）

事後，短今其實有將截圖分享到Threads上，並寫下「說實在的，年齡不是我能決定的，至少我對於這份工作的熱情不會少，如果你愛看年輕的啦啦隊，去看其他人就好，不需要特別留言告訴我」，只不過貼文現在已經刪除。

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