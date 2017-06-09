不戴套硬上未成年少女 小出惠介無限期停工

小出惠介被爆硬上未成年少女。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕33歲日本男星小出惠介昨被八卦周刊踢爆，與17歲未成年少女飲酒，不顧女方反抗發生性關係，就算對方喊痛也不停手。昨他搶在出刊前認錯，表示「沒有辯解的餘地」，發表聲明宣布無限期停工！

小出惠介發布聲明，宣布無限期停工。

小出過去曾演出日劇《交響情人夢》、《極道鮮師》等人氣作品，溫柔斯文氣質深植人心。然而八卦周刊《FRIDAY》卻抓包，他5月拍攝NHK日劇空檔，邀約17歲少女到酒吧喝酒，之後與女方發生肉體關係。該女表示，當晚2人共處1室約6小時，她雖企圖反抗，卻仍被得逞，前後共發生5次關係，她說︰「我就算喊痛他也不停止……過程中，我問他跟少女發生關係也不在意嗎? 他回我：『只要年輕，誰都好』」，在辦事過程中也不願戴套。」

經紀公司向小出求證後，他坦承一切，透過經紀公司發表道歉聲明，「考慮到女方的心情，現在就算再怎麼道歉都難以挽回。今後我會認真地接受所有批評與處罰，負起責任」。消息曝光後，他的演藝事業也面臨全毀，主演NHK新劇《來自神的一句話》（暫譯） 宣布停播，就連咖啡廣告商也火大，直接停播廣告跟他解約，未來恐將面臨大筆違約金賠償問題。

相關新聞 硬上未成年少女 小出惠介謝罪暫息影