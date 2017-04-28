限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

石中玉燒炭獲救 淚求別醒來-走過7年憂鬱症 笑自己太傻

2017/04/28 06:00

石中玉走出生命困境，為公益服務。
（記者胡舜翔攝）

記者曾德蓉／專訪

資深豔星石中玉7年前事業陷入低潮，又走不出喪母之痛，女兒與她關係疏離，在各種打擊下，石中玉選擇燒炭自殺，最後及時獲救，她反而哭著埋怨家人「為什麼要把我救回來」；之後她不再嘗試尋短，但憂鬱症與人群恐慌症時刻發作，最嚴重的那段時期，她每晚入睡前，都祈求自己隔天別再醒來。

石中玉過去被封為「小崔苔菁」，在秀場時代，一天收入18萬，一個月就能賺進一棟透天厝，但她一人養全家10人，錢都交給媽媽，又出資讓兄弟姊妹做生意，卻一個一個賠，任她再會賺也賠個精光；秀場沒落後，她頓失舞台與收入，媽媽又因病離世，加上女兒長住歐洲，與她關係疏離，沒有親情依靠，讓她憂鬱症與人群恐慌症齊發，長達6、7年時間拒絕出門。

她在接受本報專訪時回憶，「那陣子陷入非常深度的憂鬱，也很怕出門，人家一看到我，就會問我『妳媽媽好不好』，我一被問到媽媽，眼淚就掉下來了。」她整天關在家裡，竟忙著計畫自殺，到了「執行」那天，她先打越洋電話交代女兒銀行帳戶與保險箱密碼，就將車開到空地，在車內燒炭。

幸好女兒機警，通知家人全員出動找她，石中玉才得以獲救，「當我醒來就在加護病房裏面，但我活著有什麼意思，我哭著問『為什麼要把我救回來』，之後的日子只是更難過，每天晚上都希望我這樣一睡，明天不要醒來，結果第二天眼睛睜開，唉，我怎麼又醒了？」

後來石中玉得以走出困境，全靠好友不離不棄，轉介她唱歌廳秀、紅包場，有了舞台，與此同時，老友巴戈成立「台灣優質生命協會」，也找她當志工，為公益服務，讓她生活逐漸有了重心，她現在回想當時尋短，自認「傻了」，「現在也不要求什麼，只要平安、健康，過一天我就賺一天了」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關新聞

推薦新聞
房思琪永遠在樂園了 作家林奕含過世 房思琪永遠在樂園了 作家林奕含過世
2017/04/27 22:33
驚！《冰上奇蹟》男星傳死訊 得年35歲 驚！《冰上奇蹟》男星傳死訊 得年35歲
2017/04/28 00:10
見偶像需付肉體代價？ 影帝被爆誘姦鹿晗粉絲 見偶像需付肉體代價？ 影帝被爆誘姦鹿晗粉絲
2017/04/27 23:28
恢復單身一週年 Selina為這件事特別開心 恢復單身一週年 Selina為這件事特別開心
2017/04/27 22:38
告輸馬英九沒關係 周玉蔻當白雪公主繼續衝 告輸馬英九沒關係 周玉蔻當白雪公主繼續衝
2017/04/27 23:20
石中玉燒炭獲救 淚求別醒來-走過7年憂鬱症 笑自己太傻 石中玉燒炭獲救 淚求別醒來-走過7年憂鬱症 笑自己太傻
2017/04/28 06:00
王樂妍激凸上街 喬奶E級棒 王樂妍激凸上街 喬奶E級棒
2017/04/28 06:00
痛苦時間比較多 孔劉曾後悔當演員 痛苦時間比較多 孔劉曾後悔當演員
2017/04/28 06:00
小S爆粗口 嗆林志玲耍心機 小S爆粗口 嗆林志玲耍心機
2017/04/28 06:00
李珍妮舉大字報 怒嗆檢察官 李珍妮舉大字報 怒嗆檢察官
2017/04/28 06:00
鄭進一登小巨蛋怕沒下次 鄭進一登小巨蛋怕沒下次
2017/04/28 06:00
陳庭妮28歲慶生 改口35歲嫁 陳庭妮28歲慶生 改口35歲嫁
2017/04/28 06:00
男神魅力旺 捷運電影廣告被偷了 男神魅力旺 捷運電影廣告被偷了
2017/04/28 06:00
炎亞綸避談周湯豪 同框李毓芬 炎亞綸避談周湯豪 同框李毓芬
2017/04/28 06:00
林明禎粉紅咪咪消風 念王子劇名口誤自責 林明禎粉紅咪咪消風 念王子劇名口誤自責
2017/04/28 06:00
于冠華護老鬼團 畫押不可外遇 于冠華護老鬼團 畫押不可外遇
2017/04/28 06:00
袁詠琳獻愛心 換母親節禮物 袁詠琳獻愛心 換母親節禮物
2017/04/28 06:00
林宥嘉冒黑眼圈 愛妻美食伺候 林宥嘉冒黑眼圈 愛妻美食伺候
2017/04/28 06:00
德片笑看黑歷史 用愛解答 德片笑看黑歷史 用愛解答
2017/04/28 06:00
李榮浩笑話會轉彎 讓Matzka想3天 李榮浩笑話會轉彎 讓Matzka想3天
2017/04/28 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.