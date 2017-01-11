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梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰

2017/01/11 06:00

梅莉史翠普在金球獎上對美國總統當選人川普開砲，掀雙方論戰。（路透）

〔記者盧家豪／綜合報導〕「梅姨」梅莉史翠普金球獎上嚴厲批判美國總統當選人川普「霸凌」，川普不滿隔空回嗆她「過譽女星」、「希拉蕊走狗」，惹怒好萊塢眾星，在川普上任前夕再度掀起好萊塢反川普聲浪，名人們加入嗆聲行列。

川普不甘示弱隔空回嗆梅莉史翠普。（美聯社）

導演朗霍華在推特上寫道：「川普之前是實境秀名人時就最愛公開嗆總統，怎麼現在就不讓人說話了？」喬治克隆尼也表態：「他不是應該在忙國家大事嗎？我們現在只能期望他別搞砸，但我看不到任何跡象。」另外還有演員茱莉安摩爾、貝蒂蜜勒、主持人艾倫狄珍妮等人，也都在推特上聲援梅姨。

導演朗霍華在推特上指美國總統當選人川普過去最愛公開嗆美國總統，現在怎麼就不給罵。（法新社）

梅姨在金球獎的發言理性感性兼具，又有極大批判性，她說「當權者」的不尊重和暴力將招來更大暴力，還說好萊塢一堆明星都是「外來者」，公開反嗆川普的反移民政策。梅姨成為金球大亮點，感言內容被瘋狂轉發，有人讚她有勇氣，也有人批她把金球獎政治化，也有挺川普的人說梅莉史翠普不知民間疾苦，「低頭看看多少美國家庭是月光族！」

梅姨也說把好萊塢外來者趕走，可能只剩美式足球和綜合格鬥（MMA），但「這兩者不是藝術」，MMA界認為她罵川普歧視，但也同時歧視其他族群，特別邀請她參加本月21日的大型相關活動。

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