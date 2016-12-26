2016國片票房排行》限制級《房客》上位 豬哥亮牌失效《大尾2》現少2.6億

限制級國片《樓下的房客》拿下年度國片票房亞軍，歷年同級片中表現最佳。（安邁進提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕年關將近，2016年國片票房出爐，最亮眼的是少見的限制級國片《樓下的房客》交出1.3億的好成績，創下限制級國片的最高票房紀錄，年度票房排名第2，僅輸給吸金功力稍退的豬哥亮《大尾鱸鰻2》1.7億。

《房》片改編自九把刀的恐怖小說，內容獵奇血腥還有露點場面，票房大勝去年同為限制級的《角頭》，成功跳脫國片「小清新」題材，今年3部校園愛情片包括排行第3的《六弄咖啡館》6000萬、第8名《極樂宿舍》1000萬和《風雲高手》230萬加總都不敵《房》片，台灣觀眾似乎改吃重口味。

豬哥亮（右）的《大尾鱸鰻2》雖是年度國片票房最高，實際數字卻大不如前。（牽猴子提供）

賀歲片霸主豬哥亮的《大尾鱸鰻2》雖是年度冠軍，不過跟首集的4.3億元相差甚遠，也輸給去年《大囍臨門》的2.5億，年中的《大顯神威》更慘澹只有2800萬，吸金功力減退。

第4名開始依序是賀歲片《人生按個讚》3400萬、《大顯神威》、愛情喜劇《我的蛋男情人》2450萬、賀歲檔《神廚》1500萬、《極樂宿舍》還有兒童劇電影版《萌學園：尋找盤古》、紀錄片《我們的那時此刻》以760萬並列第10。