（影音）認以前手機有影片 館長：他們急了就是要錢

館長昨晚再開直播親上火線。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日遭前老員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉接連爆料，指控包括性騷擾、收受中國資金及內部管理等多項爭議，更質疑館長曾要求員工「去睡館嫂」動機。

館長15日晚間開直播回應否認所有指控，他表示：「他們就是要錢，講了老半天，急了嘛！」更說：「以前手機的確有我自己A片，我自己雞雞，我自己脫衣服樣子。」直播時，館長數度忍著快到奪眶淚水說：「「我真的不想流眼淚！」因他覺得老婆被拿出來利用很不捨，但妻子反過來安慰他，表示最重要是把小孩顧好，希望他好好度過難關。

請繼續往下閱讀...

說到激動處，館長哽咽坦言整件事情他就是個受害者，「那天他們開口時，我就覺得怎麼會這樣，我自己是最難過的。」並表示他們就是要錢，「講了老半天急了嘛，抓到這個機會，什麼10年前有我的A片，什麼10年前我性騷，10年欸、10年欸。」

館長接著表示讓他最訝異的是說他陽痿、懶X很小，「聊天室一定相信，我這個真的跳到黃河都洗不清.....信者恆信，不信者恆不信」，強調其他問題都交給律師處理。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法