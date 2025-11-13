自由電子報
娛樂 日韓

SJ始源大動作刪社群 欸噗心疼：來台灣享受滿滿的愛

Super Junior成員始源大動作刪除IG與X（前Twitter）。（資料照，翻攝自IG）Super Junior成員始源大動作刪除IG與X（前Twitter）。（資料照，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Super Junior（以下簡稱SJ）成員始源今（13）大動作刪除IG與X（前Twitter），原因為9月10日美國保守派政治領袖查理柯克在猶他州演講期間遭槍擊身亡，始源於14日在IG限時動態轉發悼念柯克貼文，引發黑粉質疑。日前始源又在TikTok直播時，跟國外的直播主開玩笑說他是金正恩的表弟，再遭黑粉抗議，甚至逼他退出Super Junior，始源乾脆刪掉社群平台。

美國保守派政治領袖查理柯克在猶他州演講期間遭槍擊身亡。（美聯社）美國保守派政治領袖查理柯克在猶他州演講期間遭槍擊身亡。（美聯社）

始源身為虔誠基督徒，悼念柯克的限時動態也僅代表個人立場，沒想到卻引發韓網質疑他「藉悼念之名表態政治立場」，始源後迫於輿論壓力刪除該文，但黑粉逼迫始源退團更以「令人反感」中傷他。

日前始源在TikTok直播時，跟國外的直播主開玩笑說他是金正恩的表弟，又讓黑粉找到藉口對他進行抨擊。不堪其擾的始源乾脆把X和IG都關閉。

Super Junior－L.S.S.小隊（左起）神童、始源、利特。（翻攝自臉書）Super Junior－L.S.S.小隊（左起）神童、始源、利特。（翻攝自臉書）

向來超寵台灣粉絲的SJ，近期即將在大巨蛋開唱，其中Super Junior—L.S.S.小分隊的利特、始源、神童還在9月21日登上台北大巨蛋擔任富邦悍將開球嘉賓。始源刪除IG與X的消息傳來，台灣E.L.F.（欸噗，粉絲名）忍不住向他招手，要他趕緊來台灣享受滿滿的愛，並且要他記得大吃麻辣火鍋恢復精神。欸噗更有信心道：相信他（始源）絕對沒惡意，只是南韓、北韓關係緊張，的確有點敏感，希望接下來我們台灣老婆可以讓他恢復精神。

點圖放大body
