館長黑幕連環爆！老員工再揭10年內情：為人設反咬我恐嚇

館長（圖）再遭老員工大師兄踢爆。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢近日遭前老員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉接連爆料，指控內容涵蓋性騷、收受中國資金，及內部管理等多項爭議，更質疑館長曾要求員工「去睡館嫂」的動機。爭議延燒之際，李慶元今（15日）稍早再度發聲，重提雙方合作脈絡，並公開過往營運細節，強調自己不是圖利，而是不願再被誤解。

李慶元指出，雙方最初因打拳結識，之後達成共識共同成立蘆洲館健身房。由於館長沒有資金，初期費用由自己與總監調度，經營10餘年間，公司大小事多親自執行。他強調，在蘭小明、金鋼刀、林口衝撞與統促黨等事件中，皆由自己協調處理，只為避免事態擴大，維護公司名聲與營運。

請繼續往下閱讀...

大師兄自述，自己在公司角色不僅是副總，還負責處理館長對外的各種「疑難雜症」，包括協調館長與師兄弟大胖的矛盾、被慰留後協助經營館長提出的便當店與蛋捲店，甚至偶爾需充當貼身隨扈。他提到，館長對外宣稱便當店與蛋捲店是「開給他」，讓他聽得一頭霧水，但基於情誼始終默默承受。

大師兄透露，後續與總監聊天時發現，館長對他關於買車、薪資及福利的描述與事實不符，讓他相當震驚。他原本選擇「把以前的事都算了」，希望往後合作能以白紙黑字保障雙方，未料館長出國後，小偉向他講述館長夫妻要求小偉處理的內容，讓他再度傻眼。最終，基於主管責任，他提出三方當面溝通，卻換來館長指控他「恐嚇」。

對於館長直播中提及的「3000萬」及「2000萬」等金額，李慶元強調，3000萬本是退還隱形股東的資金，相關單據已公開；2000萬則是館長與小偉自行討論後決定的補償金，與他無關，更解釋100萬是他與館長個人間的調度。大師兄最後強調，錄音是為了避免遭誤導性輿論壓制，「一些資料與證據我會陸續整理上傳，以確保我、總監及小偉的清白與名譽。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

李慶元發聲全文：

我想說的很簡單

我們一開始的結合是因為打拳而在一起，後續有了共識以後開了健身房，當初陳先生沒有資金，但有技術，所以資金由我跟總監來去調度，而開了第一家蘆洲館健身房。

後續在經營的這十幾年，公司發生任何事，都是陳先生叫我我本人下去執行操作。

在這段經營過程，遇到了蘭小明 金鋼刀 林口事件 統促黨事件 林口被車衝撞 等等事件，以上事情都是我親力親為從中協調處理，不讓事情擴大惡化，而去影響公司名聲及營運。

其實我在公司扮演的角色 不單單只是副總管理內部員工跟營銷，還要幫你處理外面一些疑難雜症。

就如 大胖與陳先生的問題，因為是同門師兄弟，我從中積極協調處理，不想讓這份情誼就此沒了，雖然事情沒有處理的很好，陳先生還是與大胖決裂。

因為長年以來都是在處理這些奇奇怪怪的問題，導致我無心也無力待在健身房，我對 陳先生說 我想離職，但你慰留我。

後續陳先生 說要開便當店，請我留下協助幫忙，我不只要顧便當店，偶爾還要當陳先生的貼身隨扈。

其實便當店跟蛋捲店，都是陳先生說要經營的，而不是像他在網路上說是開給我的，一開始我聽的一頭霧水，但是基於情份，每當朋友在說我老闆對我很好，我都只能笑笑的不知該怎麼回答。我只能說對，是老闆開給我的。

其實經由這幾年的感受，我對陳先生已經產生很多疑問，到底陳先生是我原本當初認識的他嗎？

我本來想說算了，都在一起打拼這麼多年，也希望他能一帆風順，而我就經營著我的雞蛋糕，就平平淡淡的過生活。

後續就又跟陳先生開了蛋捲店，我又因緣際會的跟總監閒聊到以前的事情，類似買車的事跟薪資的事還有關於我個人本來的福利，結果跟總監聊完以後，才發現跟陳先生你講的完全不一樣，我真的傻眼。

後續蛋捲店在經營，我對自己說，以前的事就算了，從現在配合只有白紙黑字寫清楚就好，不要再讓自己委屈就好。

後來陳先生出國，遇到小偉來找我，跟我說了你們夫妻要小偉做的這些事情，當下我也傻眼，我只跟小偉說，等陳先生回國後我帶你跟陳先生碰面，當面把這個結解開。

我基於我是公司最大主管，我來幫陳先生跟小偉從中協調，結果得來的是陳先生說我恐嚇？

我從以前幫陳先生處理了多少疑難雜症，沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，結果換來的是你要保有你網路上良好的人設，而抹滅我說我恐嚇你陳先生， 你真的是讓人心寒。

網路上你所說的3000萬，是本來就該退還給隱形股東的資金，這個是有單據的，我也有po上來，再來2000萬的事，是陳先生自己跟小偉討論出，要補償的金額，這些數字我並無參與討論。

結果在直播上 陳先生說我恐嚇他？

至於100萬是我個人跟陳先生調度。

一開始處理小偉跟總監股金的事，我的角色就是幫忙協調，結果換來，你為了你網路良好的人設，反咬我恐嚇？

我都可以放下身段在平平淡淡的在夜市賣雞蛋糕了，你真的覺得我是看錢看那麼重的人嗎？

為什麼會錄音就是知道你有可能會想用你個人強大的輿論力量來扭曲事件的本質。

一些資料跟證據，我會陸續整理上傳，已確保我跟總監及小偉清白跟名譽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法