《清明時節》原著作者鄭清文辭世

〔記者凌美雪／台北報導〕有台灣「國寶級」小說家之譽，也是綠光劇團今年非常賣座的文學改編舞台劇《清明時節》原著作者鄭清文，驚傳於今天中午驟逝。 作家鄭清文（右）。（資料照，記者凌美雪攝）

據文訊雜誌社長封德屏轉述，鄭清文是今天大約中午時間在醫院做完復健後，就說身體不太舒服，緊急轉往急診處就來不及了。目前文學界的好友還連絡不上鄭清文的女兒，所以詳情還待了解。

作家李金蓮稍早也在她的臉書留言，「他像是我的老師，我虧欠他一事，尚未完成。我說，哪天請你吃飯，他說，現在吃飯最好，很有空閒。」

李金蓮寫到，「我最愛鄭清文先生的〈水上組曲〉，是小說，也是一首詩。鄭先生心中有一條永恆的市鎮大河（老新莊），做為他的讀者，我因此也記得了那一條河，那河上的時光。送別我衷心敬愛的鄭清文先生~~~」

鄭清文生於1932年9月16日，國立台灣大學商學系畢業，任職華南銀行40多年，利用閒暇從事寫作，勤耕不輟，1998年1月自銀行退休。

1965年，鄭清文第一本小說集《簸箕谷》出版；1987年獲吳三連文藝獎小說獎。1999年以《三腳馬》英譯本獲得美國桐山環太平洋書卷獎小說獎，為台灣作家首次獲此國際文學獎；2003年獲世界華文文學終身成就獎；2005年榮獲第九屆國家文藝獎。

綠光劇團於2101年改編自鄭清文代表作《水上組曲》裡的〈清明時節〉和〈苦瓜〉成為舞台劇《清明時節》，首演就口碑賣座俱佳，今天9月第3度巡演，劇團還特別安排編導吳念真與鄭清文公開對談，分享他們把小說搬上劇場舞台的心情。

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