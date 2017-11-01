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高雄市長綠營五虎將辯論成局！ 陳雅琳備戰開撕

2017/11/01 18:34

陳雅琳早在3月開始備戰，民進黨高雄市長初選辯論確定成局。（壹電視提供）〔記者曾德蓉／台北報導〕2018大選前哨戰開打，壹電視早在3月開始備戰，積極籌劃並推出「港都風雲—高雄市長爭霸戰」特別報導，民進黨目前有5名現任立委可能投入黨內初選，並與壹電視簽下了首場辯論同意書，辯論會訂於本月25日下午2點至4點舉行，包括劉世芳、陳其邁、管碧玲、趙天麟及林岱樺確定出席。

民進黨高雄市長初選辯論會，5位參選人與壹電視簽下同意書後，由於有人要求必須與跟民進黨中央協調出適當時間，黨中央認為可以等到全代會召開之後，至於是否要再等到黨內初選正式開始再辯論，由於多數參選人希望在這之前有更多理性辯論的機會，好讓選民了解參選人的理念與政策，因此透過協調，5人都同意在本月25日展開首場辯論。

為讓民眾更了解每位參選人的政策理念與人格特質，壹電視從3月開始進行「港都風雲—高雄市長爭霸戰」特別報導，第一階段在陳雅琳主持的《十點上新聞》播出，以每天1集的方式，讓5位參選人各自闡述理念，並透過壹電視資深記者貼身採訪與競選活動的紀錄做深度報導，還有快問快答單元，幽默趣味又兼具深度。

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