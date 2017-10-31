（專訪）施名帥《麻醉2》演活炸彈客 黃健瑋領進演員路共組女神俱樂部

〔記者粘湘婉／專訪〕施名帥演活《麻醉風暴2》中替父報仇的自殺炸彈客，他與黃健瑋、吳慷仁、莊凱勛等人同樣出身北藝大訓練體系，私下也是切磋演技的好麻吉，這次和哥兒們一起在《麻醉2》同台飆戲，讓他笑喊：「感謝《麻醉2》把我們湊一塊，不然平常我們都是踩著彼此頭上往上爬」，自曝走上戲劇路，全靠黃健瑋引進門。 施名帥透露當年是黃健瑋邀約演舞台劇，才首次踏入演技之路。（記者王文麟攝）

他笑稱當時念舞蹈系，卻被念戲劇系的黃健瑋找去演舞台劇，在劇裡演一個沒台詞的警察，最後被殺手黃健瑋開槍擊斃，他回想當時，忍不住開玩笑：「健瑋那時候應該只是想找一個比他帥的人殺了吧。」自此他也正視愛演戲的渴望，又因腳傷半月軟骨磨損，舞蹈生涯難繼續，便決心轉系到戲劇系，正式走上演員之路。 施名帥、莊凱勛在《麻醉風暴2》中貼身肉搏。（翻攝自麻醉風暴臉書）

他在演藝圈除了有這群哥倆好，還有朱芷瑩、謝盈萱等人也是好麻吉，眾人皆曾入圍金鐘戲王、戲后肯定，不僅沒有所謂的同行相忌，給彼此演技上的鞭策也毫不留情，「大家沒有在客氣的」，笑稱私下大家自組群組，名稱相當逗趣，「群組名會一直變啦，最近改名叫『謝盈萱女神粉絲俱樂部』，因為她在《花甲男孩轉大人》裡很紅嘛，又被大家叫劇場女神」；他與高英軒、傅孟柏也玩在一塊，3人更搞笑取其名字諧音，戲稱自己是「高富帥」組合。

他演技備受肯定，在《一把青》、《自由人》等有精彩演出，也曾獲金鐘入圍肯定，但好友們近來多展露頭角，擔綱主角演出，但他近年來以飾演配角為主，對此他態度淡然，笑回：「有好幾次導演想找我演主角，但投資方不願意」，認為他不夠有票房吸引力，他透露被拒絕感覺雖不好受，但他近幾年來心態跟著轉變，「通常我會抱持開放態度，告訴劇組，演其他角色也OK」。同時他也對外界呼籲，「喜歡表演就是喜歡說故事，希望大家也給我多一點想像，不要去分實力派或是偶像派演員。」 施名帥（前排右）、莊凱勛（白襯衫）、黃健瑋（左一）、吳慷仁（後）在《麻醉風暴2》中同台演出。（公視提供）

而這次《麻醉2》中的自殺炸彈客角色，是劇組為他量身打造，讓他精采演技再次被注意，劇中他與吳慷仁、莊凱勛近身肉搏，他笑稱吳慷仁一到現場就丟劇本，「待會我不會照這個來」，他立刻回說「好」，2個大男人擠在駕駛座上打鬥，全是現場直接來。 與莊凱勛在電梯肉搏也是場硬仗，笑喊「演戲當下很投入角色裡，真的很恨他，覺得他就是殺父仇人，拍完就立刻出戲了。」

他透露跟北藝大好友們一起踏上演員路，十多年來看著彼此成長，以前年輕時多少有比較心，「以前會覺得他們都是金字塔頂端的人，現在不會這樣想了，如果一直有比較心，早就受不了退出了」；他笑著表示，知道自己非主流演員，「我沒有選，而是來找我的就是這些選擇，現在我也沒辦法想像，如果不是這樣會變怎麼樣。」坦言隨著年紀增長，了解到自己人生中最愛就是演戲，也不容易陷在陰暗角色裡走不出來，一殺青就迅速脫離，「如果像希斯萊傑一樣，演到一部好片，可是人生也跟著沒了多可惜，既然這麼喜歡演戲，要演就是一輩子」。

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