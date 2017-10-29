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太陽露肌來台開唱 勝利助陣自嘲「沒工作」

2017/10/29 23:07

勝利來台助陣太陽演唱會。（翻攝自IG）
〔記者吳琬婷／台北報導〕南韓天團「BIGBANG」主唱太陽《WHITE NIGHT》個人巡迴演唱會最終站，今在台北林口體育館舉行，團員勝利繼月初來台替隊長GD巡演加油打氣後，今晚再度現身，更加碼同台演出，還不停用中文與粉絲閒聊，妙語如珠逗樂粉絲。

太陽暌違3年舉辦個人巡演，使出渾身解數，穿上白色透視裝，隱約露出健壯好身材，性感秀肌情。今晚他不僅獻唱個人神曲《眼口鼻》，也演出多首團體、子團夯曲，成員勝利也上台合體助陣，重現團體夯曲《BANG BANG BANG》、《Fantastic Baby》，勝利用流利的中文大喊：「台北的朋友們，你們開心嗎？」炒熱現場氣氛。

太陽在台北林口體育館舉行舉行個人巡演最終場。（IME提供）
幽默的勝利不停用中文在台上開玩笑，先是說這次來幫太陽站台，唱片公司居然沒幫他出機票錢，所以只好自費來台，讓台下歌迷笑出聲；接著又說：「我的哥哥們都很優秀，GD開了世界巡演，太陽也開，大聲在日本有巡演。」自嘲「我在家裡、我發呆，非常厲害」，還直呼「今天我沒工作啊！怎麼可能啊！」讓台下粉絲笑翻。

太陽在台北林口體育館舉行舉行個人巡演最終場。（IME提供）
太陽這次來台票房開出9成，吸5000名粉絲朝聖，進帳約2000萬元，演出結束後，太陽還與抽選出的200名幸運粉絲，進行「SEND OFF EVENT」離場活動，過程中他不時貼近歌迷合照，親和力十足，他明天搭機返韓，班機不公開。

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