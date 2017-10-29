限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛

2017/10/29 07:42

《麻醉風暴2》大結局，許瑋甯飾演的楊惟愉，收到老公蕭政勳遺言信，淚流不止。（翻攝自麻醉風暴臉書專頁）〔記者粘湘婉／台北報導〕公視《麻醉風暴2》昨晚播出完結篇，禁藥上市真兇被揪出，李國毅透過RAP演唱會，大聲唱出過勞醫護人員心聲，康聯醫院也成功改選新任董事長，而黃健瑋飾演的醫生蕭政勳，雖因腦血塊過世，在生前留給妻子的遺書，終於成功轉交到許瑋甯飾演的楊惟愉手上，信中寫道，「在你之前，不知生；在你之後，不懼死。我的妻子，我的愛，我將清醒地睡去，在你心裡。每當黑夜來臨，只要你回望內心，即可重聚。」對摯愛的勇敢呼喚，再次逼哭戲迷，不少網友直呼：「這是全世界最浪漫的遺書」。

《麻醉風暴2》李國毅透過演唱會，替過勞醫護人員爭取權益。（公視提供）黃健瑋在完結篇播出後透過臉書表示，當初他為該劇寫了多封書信，這封「遺言」信是他花最多時間寫的，對於當時如何完成，他早已忘記細節，但信中他最想傳達給觀眾的就是「時間」。

《麻醉風暴2》大結局，黃健瑋透過遺書鼓勵許瑋甯。（翻攝自麻醉風暴臉書專頁）「我們會死，那是肉體的終結。但看不見的事情，其實比看的見的事情重要。當我們以肉體的生命活動時，不要忘記，把愛給出去。然後「時間」就不重要了，結束也不重要。愛會一代傳著一代，這才是人類文明的動力。」同時黃健瑋也和《麻醉2》戲迷正式道別，「終於結束了！我會用新的生命活下去，希望你們也是，我們下個角色相見。」

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
金鐘戲王當眾打手槍 發揮演員本性被喀擦 金鐘戲王當眾打手槍 發揮演員本性被喀擦
2017/10/28 23:20
昔日玉女已45歲 結婚8年才願和老公做這事 昔日玉女已45歲 結婚8年才願和老公做這事
2017/10/29 07:17
吳克群不續約華納 經營副業仍爽賺2.7億 吳克群不續約華納 經營副業仍爽賺2.7億
2017/10/28 23:07
龍劭華片場發飆！與導演一言不合險鬧翻 龍劭華片場發飆！與導演一言不合險鬧翻
2017/10/28 23:04
金音獎完整名單公布 滅火器：沒得獎也要保有風度 金音獎完整名單公布 滅火器：沒得獎也要保有風度
2017/10/28 23:13
乾德門仍在加護病房插管 右肺發現白點 乾德門仍在加護病房插管 右肺發現白點
2017/10/29 06:48
（影音）搭飛機進小巨蛋！動力火車經典歌唱哭粉絲 （影音）搭飛機進小巨蛋！動力火車經典歌唱哭粉絲
2017/10/28 23:12
MV全裸入鏡挨轟 泰勒絲親揭拍攝秘辛 MV全裸入鏡挨轟 泰勒絲親揭拍攝秘辛
2017/10/29 07:15
宋仲基婚宴選飯店最小廳 背後原因曝光 宋仲基婚宴選飯店最小廳 背後原因曝光
2017/10/29 07:27
浪漫戲拍4小時剪2分鐘 男星想到舊情自嘆老了 浪漫戲拍4小時剪2分鐘 男星想到舊情自嘆老了
2017/10/29 07:23
等你等到花兒都謝了 卻只是誤會一場 等你等到花兒都謝了 卻只是誤會一場
2017/10/29 06:22
（影音）董事長臉譜上陣金音獎 台語歌聲嗨翻 （影音）董事長臉譜上陣金音獎 台語歌聲嗨翻
2017/10/28 22:59
男星出遊遭5男挾持 引爆日方關注 男星出遊遭5男挾持 引爆日方關注
2017/10/29 07:58
瑤瑤指交以綸被抓包 親親2連發照片外流 瑤瑤指交以綸被抓包 親親2連發照片外流
2017/10/29 07:12
登上十字架山丘 擁抱瓜地馬拉山城安地瓜之美 登上十字架山丘 擁抱瓜地馬拉山城安地瓜之美
2017/10/29 06:00
莫斯科紅場氣勢磅礡 聖瓦西里教堂美得耀眼 莫斯科紅場氣勢磅礡 聖瓦西里教堂美得耀眼
2017/10/29 07:24
（獨家照）劉伊心「沒想過這麼快定下來」 直到握到老公XX （獨家照）劉伊心「沒想過這麼快定下來」 直到握到老公XX
2017/10/29 07:47
金馬獎下月登場 friDay影音連續5年線上直播 金馬獎下月登場 friDay影音連續5年線上直播
2017/10/29 07:13
（影音）《魚仔》V.S.《FLY OUT》凡人譜隆太尬歌一生慘輸第四次 （影音）《魚仔》V.S.《FLY OUT》凡人譜隆太尬歌一生慘輸第四次
2017/10/28 22:49
《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛 《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛
2017/10/29 07:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.