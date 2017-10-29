《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛
2017/10/29 07:42
《麻醉風暴2》大結局，許瑋甯飾演的楊惟愉，收到老公蕭政勳遺言信，淚流不止。（翻攝自麻醉風暴臉書專頁）〔記者粘湘婉／台北報導〕公視《麻醉風暴2》昨晚播出完結篇，禁藥上市真兇被揪出，李國毅透過RAP演唱會，大聲唱出過勞醫護人員心聲，康聯醫院也成功改選新任董事長，而黃健瑋飾演的醫生蕭政勳，雖因腦血塊過世，在生前留給妻子的遺書，終於成功轉交到許瑋甯飾演的楊惟愉手上，信中寫道，「在你之前，不知生；在你之後，不懼死。我的妻子，我的愛，我將清醒地睡去，在你心裡。每當黑夜來臨，只要你回望內心，即可重聚。」對摯愛的勇敢呼喚，再次逼哭戲迷，不少網友直呼：「這是全世界最浪漫的遺書」。
《麻醉風暴2》李國毅透過演唱會，替過勞醫護人員爭取權益。（公視提供）黃健瑋在完結篇播出後透過臉書表示，當初他為該劇寫了多封書信，這封「遺言」信是他花最多時間寫的，對於當時如何完成，他早已忘記細節，但信中他最想傳達給觀眾的就是「時間」。
《麻醉風暴2》大結局，黃健瑋透過遺書鼓勵許瑋甯。（翻攝自麻醉風暴臉書專頁）「我們會死，那是肉體的終結。但看不見的事情，其實比看的見的事情重要。當我們以肉體的生命活動時，不要忘記，把愛給出去。然後「時間」就不重要了，結束也不重要。愛會一代傳著一代，這才是人類文明的動力。」同時黃健瑋也和《麻醉2》戲迷正式道別，「終於結束了！我會用新的生命活下去，希望你們也是，我們下個角色相見。」
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