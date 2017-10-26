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盛竹如演過電影還當男主角 主播台尬馮光遠賴著不走

2017/10/26 14:26

盛竹如（右）上馮光遠節目。（民視提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕民視11點《夜深人未靜》節目，當國寶級白目馮光遠遇上了國寶級主播盛竹如，國寶大對決讓人大爆笑，盛竹如來者是客，竟然霸著主持台坐著不走，還理所當然地說：「因為我播新聞播了大半輩子，坐主播台坐習慣啦！」沒想到主持人馮光遠卻打躬作揖，恭敬地直喊「前輩請坐」，到底這兩人也不知道演哪齣戲，一開場就讓人捧腹大笑。

節目上也訪問到盛竹如從1964年考進台視，職業生涯幾乎與台灣電視發展史同步並行，原來台大畢業後，盛竹如當兵一退伍的工作是在中國時報的前身「徵信新聞社」擔任編譯，巧合的是，馮光遠從紐約回台後的第一份工作，就是中國時報的編譯，所以盛竹如可說是馮光遠的「祖先級」的大前輩，而馮光遠對於一個專業新聞人後來跑去做類戲劇節目主持人，這樣的戲劇性轉折充滿好奇，盛竹如節目上大爆料，類戲劇橫掃全台時期，當時他曾經年薪超過千萬，可是當紅的「類」主播。

盛竹如是國寶級主播。（民視提供）凡事認真的盛竹如，還在節目上說出原來還是個「電影狂」，不但愛看電影，每部看完還要編號、寫心得筆記，至今他已看過1700部電影，而且他還曾經投資拍電影，自己當男主角演過電影，只不過女主角老公看了有意見，決定「收回不准播」，讓盛竹如十分扼腕，也直說希望未來可以完成電影夢，讓大家直呼意外他當過電影男主角，很難以想像他演戲的樣子。

在主持人馮光遠眼中，年過七旬的盛竹如堪稱是熟齡銀髮族的最佳範例，但出乎馮光遠意料的，卻是盛竹如至今從未用過手機，想找他就只能打家用電話，盛竹如幽默的說：「想找我就找得到我，找不到我，對方活該，我也活該。」此話一出也讓馮光遠舉雙手認同，也說要把手機丟掉一陣子。節目上這兩位國寶聊起「搭公車」竟然都有「偶像待遇」，兩人平時都是固定搭公車前來林口民視錄影，馮光遠說起曾在公車上被粉絲認出，要求簽名合照，盛竹如不遑多讓的說：「一起等車的民眾要求合照是家常便飯，誇張的是，會有開車經過的民眾特別倒車停下，跑來要求合照。」

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