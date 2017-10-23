郭雪芙化身超萌貓女 嬌喊：把我帶回家！
郭雪芙為公益年曆活動，化身最美貓女指揮官。（卡提諾論壇提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「甜心女神」郭雪芙2014年在高架橋上解救流浪貓，送醫並且收養，還取名為「金bon」，被粉絲大讚「人美心也美」，加上原本就養的「Pupu」及「NiLi」，家中共有3隻貓，時不時都可以看到她在自己的社群網站「曬貓」。最近以超狂作風廣受網友喜愛的「卡提諾論壇」，找來SPCA（防止虐待動物協會）聯手推出「黑貓計畫」活動，販賣公益年曆為流浪、受虐動物發聲，並邀請超愛貓咪的郭雪芙擔任活動大使。郭雪芙推出公益活動限定官方Line貼圖。（卡提諾論壇提供）
郭雪芙為該公益活動，以一身半透明黑色薄紗、大露「絕對領域」的造型，化身最美貓女指揮官，在得知這次年曆竟是設計成和她1:1等身的人形立牌時十分驚豔，搞笑表示：「工作很忙的時候都很希望自己能有分身來幫忙，現在願望實現了！」興奮的她更向粉絲公開喊話：「把我帶回家！」霸氣宣言，就是希望能快速募得款項，一起幫助毛小孩。除了有人形立牌，她也首度推出活動限定的官方Line貼圖，擺出各種又萌又嬌的貼圖表情，最美貓女要陪粉絲度過滿滿一整年。郭雪芙為公益年曆活動，化身最美貓女指揮官。（卡提諾論壇提供）
郭雪芙最近在橫店拍古裝劇，提到因長期在外地工作，每次只要一回家，3隻貓就會對著她喵喵叫不停，好像在抗議她都沒有回家，但隨後又開始對她撒嬌，也讓她更加捨不得。從小就很喜歡動物的她透露：「其實小時候的夢想就是開一間動物園。」而長大後的她，也將夢想轉為實際行動，除了透過定期捐款支持動物協會，更為了這次公益活動特別錄製影片。「黑貓計畫」為期三個月，十月份開放預購公益年曆，十二月份在大直美麗華還有實體活動「黑貓派對」，郭雪芙也將親臨現場，與民眾近距離接觸。郭雪芙為公益年曆活動，化身最美貓女指揮官。（卡提諾論壇提供）