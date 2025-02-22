汪小菲才來台灣！御用保母跟著抵台發文藏玄機

大S前夫汪小菲前幾日偕同妻子抵台，未發一語。（資料照，記者姚介修攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S今年春節期間不幸於日本猝逝，她生前曾因贍養費等金錢問題開戰、控告前夫汪小菲，汪小菲日前再次抵台，疑似要解決財產、兒女扶養權等問題，而汪小菲家多年的御用保母楊阿姨最近也同樣回到台灣。

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汪小菲日前現身桃園機場，面對記者提問選擇低調避答，與月初來台在鏡頭前深情款款的模樣大相徑庭，而汪小菲之前偶爾會在直播上提到照顧小孩的保母楊阿姨，她在汪家工作10多年頗得汪小菲信任，之前楊阿姨開抖音在大S豪宅內跳廣場舞，注重隱私的大S住宅屢被公開，大S經紀人當時回應：「誰會希望自己家裡一直被曝光，又不是在開箱。」

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而楊阿姨重返台灣後，在社群裡寫道：「粉絲寶寶，你們評論留言，我收到了，謝謝，我已經回台灣了，你們想的、說的，我一定做到。」未來動向備受矚目。

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