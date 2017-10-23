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首頁 > 婉君推

台北藝博最後一天 吸睛好展速覽

2017/10/23 07:26

●藝傳承1
在時間有限的前提下，台師大教授白適銘策劃的「世紀先鋒特展」，藉由戰後留日畫家創作實績系統性的梳理，反映百年來從摸索地方色彩，到形塑自身文化主體性的變遷過程，且展出難得一見的的台灣前輩藝術家作品，是不可錯過的吸睛主題。（記者凌美雪攝）〔記者凌美雪／台北報導〕邁入第24年的台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI 2017），上週在世貿一館開展，這個亞洲歷史最悠久的藝術盛宴，今年藝術層次更為提升，簡潔的展場設計，整體氣氛舒暢雅致，是一次在台灣就可遍覽國際藝術潛力佳作的好時機。

●藝傳承2
年輕學子經過前北藝術家廖繼春知名代表作〈威尼斯〉，並駐足留下記錄，讓人看到相隔一個世紀的藝術傳承。（記者凌美雪攝）延續歷屆4大展區的規畫，包括「藝廊集錦」以國內外畫廊為主的展區，再現國際雙年展及美術館等級藝術創作；「新秀登場」及「MIT新人特區」以扶持海內外新銳藝術家為焦點，都是以個展型式呈現藝術新秀的個人風格；「藝術前線」聚焦於突破傳統與創新媒材的新趨勢，包括充滿實驗特質的影像創作；「藝景無界」打破傳統公共藝術以雕塑為主的展出形式，重新定義藝術作品與公共空間的關係，展出影像裝置、影像紀錄、互動藝術等型式的作品。●藝未來
「MIT新人特區」是文化部多年來扶植並嚴選藝術新秀參展的區域，雖然每位藝術家一格小小展間，但可預見當代年輕藝術家關注的媒材與議題。（記者凌美雪攝）

此次藝博會，共計有123家來自15個不同國家的畫廊，國際畫廊中則有14家首度參展，展出包含年輕藝術家以及當代大師近3000件的作品。今天是最後一天，喜愛藝術的人可把握時機。●藝開眼界
試過AR或VR展覽怎麼呈現嗎？澳洲藝術家特洛伊‧伊諾森的「互動性擴增實境藝術作品」，戴上「AR」試試「看」。（記者凌美雪攝）

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