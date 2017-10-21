許瑋甯求婚黃健瑋 霸喊「娶我，不然我娶你！」

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃健瑋和許瑋甯在公視《麻醉風暴2》裡是粉紅泡泡冒不停的蕭政勳和楊惟愉，當許瑋甯對黃健瑋逆向求婚時，她皺眉微嘟著唇說：「娶我，不然我娶你！」讓觀眾叫好「霸氣女」、「好有愛看了又好難過」。

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃健瑋和許瑋甯在公視《麻醉風暴2》裡是粉紅泡泡冒不停的蕭政勳和楊惟愉，當許瑋甯對黃健瑋逆向求婚時，她皺眉微嘟著唇說：「娶我，不然我娶你！」讓觀眾叫好「霸氣女」、「好有愛看了又好難過」。

黃健瑋（右）和許瑋甯在劇中愛得隱晦卻堅定。（公視提供）黃健瑋在劇中因腦中血腫塊經久未醫，導致壓迫、昏迷片段，讓上週六播出的單點收視率飆到1.93，一場他昏倒後的贈錶戲，讓他最為難忘。他說自己在劇中醒來，看著許瑋甯說：「我的手錶幫我拿下來，我媽給我的，我戴好久了，你幫我收好。」接著輕聲說道「我愛你」，但虐心的是，許瑋甯沒聽到「我愛你」這聲關鍵句，此後卻一直隨身帶著這支錶，睹物思人。

黃健瑋（左）和許瑋甯在劇中愛得隱晦卻堅定。（公視提供）兩人的好默契，黃健瑋形容「我們在一起時是不太需要練習的」。他表示，《麻醉1》時，彼此都有點不確定性，但在第二季，「我就是蕭政勳，她就是楊惟愉，自然到真的是我們倆一樣。沒有在思考說，怎樣的表現是對的。」公視也特別剪輯《麻醉2》蕭政勳、楊惟愉浪漫大全輯上網，讓觀眾一次看夠。

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