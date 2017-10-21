限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

許瑋甯求婚黃健瑋 霸喊「娶我，不然我娶你！」

2017/10/21 07:43
〔記者蕭方綺／台北報導〕黃健瑋和許瑋甯在公視《麻醉風暴2》裡是粉紅泡泡冒不停的蕭政勳和楊惟愉，當許瑋甯對黃健瑋逆向求婚時，她皺眉微嘟著唇說：「娶我，不然我娶你！」讓觀眾叫好「霸氣女」、「好有愛看了又好難過」。

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃健瑋和許瑋甯在公視《麻醉風暴2》裡是粉紅泡泡冒不停的蕭政勳和楊惟愉，當許瑋甯對黃健瑋逆向求婚時，她皺眉微嘟著唇說：「娶我，不然我娶你！」讓觀眾叫好「霸氣女」、「好有愛看了又好難過」。

黃健瑋（右）和許瑋甯在劇中愛得隱晦卻堅定。（公視提供）黃健瑋在劇中因腦中血腫塊經久未醫，導致壓迫、昏迷片段，讓上週六播出的單點收視率飆到1.93，一場他昏倒後的贈戲，讓他最為難忘。他說自己在劇中醒來，看著許瑋甯說：「我的手錶幫我拿下來，我媽給我的，我戴好久了，你幫我收好。」接著輕聲說道「我愛你」，但虐心的是，許瑋甯沒聽到「我愛你」這聲關鍵句，此後卻一直隨身帶著這支錶，睹物思人。

黃健瑋（左）和許瑋甯在劇中愛得隱晦卻堅定。（公視提供）兩人的好默契，黃健瑋形容「我們在一起時是不太需要練習的」。他表示，《麻醉1》時，彼此都有點不確定性，但在第二季，「我就是蕭政勳，她就是楊惟愉，自然到真的是我們倆一樣。沒有在思考說，怎樣的表現是對的。」公視也特別剪輯《麻醉2》蕭政勳、楊惟愉浪漫大全輯上網，讓觀眾一次看夠。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
台大男男戀分手潑酸情殺 「她」被舊愛割喉外流裸照 台大男男戀分手潑酸情殺 「她」被舊愛割喉外流裸照
2017/10/21 07:23
（專訪）53歲葉歡斷聯王傑 鬆口未婚原因 （專訪）53歲葉歡斷聯王傑 鬆口未婚原因
2017/10/21 07:48
NANA被白雲劈腿卻痛哭道歉 這件事讓全台灣怒了 NANA被白雲劈腿卻痛哭道歉 這件事讓全台灣怒了
2017/10/21 10:01
「林某偷客兄」小彬彬氣炸 爆乳妻帶么兒狂歡 「林某偷客兄」小彬彬氣炸 爆乳妻帶么兒狂歡
2017/10/21 07:11
瑤瑤痛甩金陽 「沒在怕」15字吐心聲 瑤瑤痛甩金陽 「沒在怕」15字吐心聲
2017/10/21 07:47
嚇到吃手手！《一家人》結局倒數 八點檔150集完結破紀錄 嚇到吃手手！《一家人》結局倒數 八點檔150集完結破紀錄
2017/10/21 07:33
（專訪）3年男友獲劉品言嬤認證 破局原因首公開 （專訪）3年男友獲劉品言嬤認證 破局原因首公開
2017/10/21 07:17
鍾欣怡首曝兒子正面照 小孫樂欣肉臉萌翻 鍾欣怡首曝兒子正面照 小孫樂欣肉臉萌翻
2017/10/21 08:07
女星戲裡戲外哭不停 受封「史上最慘女二」 女星戲裡戲外哭不停 受封「史上最慘女二」
2017/10/21 08:00
恭喜！伊正淚崩迎前世情人 墜地眨眼萌翻 恭喜！伊正淚崩迎前世情人 墜地眨眼萌翻
2017/10/21 10:32
《氣象戰》男星玩命打蜂毒 「心臟像要爆開」 《氣象戰》男星玩命打蜂毒 「心臟像要爆開」
2017/10/21 08:04
李毓芬床戰黃仁德 怨吃滿嘴毛 李毓芬床戰黃仁德 怨吃滿嘴毛
2017/10/21 07:45
方媛深夜街頭打野食 郭富城竟「沒臉見人」！ 方媛深夜街頭打野食 郭富城竟「沒臉見人」！
2017/10/21 10:18
（專訪）留學好心酸 劉品言遭房東破門騷擾 （專訪）留學好心酸 劉品言遭房東破門騷擾
2017/10/21 07:26
周董護妻 IG喊話巨石強森 周董護妻 IG喊話巨石強森
2017/10/21 08:24
白家綺為出包產品道歉！ 難過喊「錯就是錯」 白家綺為出包產品道歉！ 難過喊「錯就是錯」
2017/10/21 07:18
許瑋甯求婚黃健瑋 霸喊「娶我，不然我娶你！」 許瑋甯求婚黃健瑋 霸喊「娶我，不然我娶你！」
2017/10/21 07:43
最帥吸血鬼耍頹廢 羅伯派汀森沒人認得出 最帥吸血鬼耍頹廢 羅伯派汀森沒人認得出
2017/10/21 09:03
神隱演藝圈數月 言承旭最新私照曝光！ 神隱演藝圈數月 言承旭最新私照曝光！
2017/10/21 11:22
「樂童音樂家」哥哥軍中被騷擾 妹妹IG懇求放過 「樂童音樂家」哥哥軍中被騷擾 妹妹IG懇求放過
2017/10/21 08:54
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.