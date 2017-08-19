（專訪）金鐘戲后自嘲「宅中極品」 恐婚仍天天盼良緣

電影《紅衣小女孩2》高慧君專訪。（記者趙世勳攝）〔記者許世穎／專訪〕金鐘戲后高慧君在電影《紅衣小女孩2》飾演護女心切的母親，直說該角的「堅強」與「孤僻」和自己很像，平常不愛出門自嘲是「宅中極品」。單身近3年的她24日將滿45歲，雖恐婚仍天天期盼良緣，「天天期盼，可是天天懶惰，我都沒有出門，都不知道良緣怎麼來！」

電影《紅衣小女孩2》高慧君專訪。（記者趙世勳攝）高慧君說當初和導演程偉豪在聊《紅衣2》故事時就很想演出「美華」一角，「而且那天好像都我在講話，一開始沒收到通知，我還穿上紅衣拍照傳給他們！」她天生有靈感體質，但不排斥恐怖片，「台灣的靈氣重，不管拍哪部戲都會碰到，就算在家裡面也會有！」

不過現實中還沒當媽，要如何詮釋母親心情？高慧君說「我是貓咪的媽媽啊！而且從小兩個妹妹都我在帶的，把照顧動物跟妹妹的感覺帶入就好了」。她笑說拍戲跟童星合作，星媽們都很放心把小孩交給她，「我很兇，很嚴厲，但有時候殺青了他們還會抱著我哭，小朋友都知道誰真的對他們好的」。

電影《紅衣小女孩2》高慧君專訪。（記者趙世勳攝）相較於靈異戲，高慧君說最辛苦的是哭戲，「尤其是身為母親對於失去的哭泣，情緒都很重」，她當時家中兩隻小貓過世，父親又病危，正好透過演戲來釋放，坦言「一開始哭就停不住」，更說拍了這麼多戲，《紅衣2》是最難抽離的一次。《紅衣小女孩2》25日在台上映。