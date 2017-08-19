（影音專訪） 新一代AV女神渴望溫柔男 心儀帥氣人夫陽岱剛

初川南身材健美，還有緊實腹肌。（記者王文麟攝）

〔記者羅子欣／專訪〕22歲新生代AV女優初川南，以「現役女大生」身分出道的她，清純和性感魅力兼具，短短2年就以甜美外型和健美身材打出名號，被粉絲封為「新一代D槽女神」，上週六她受邀來台為中區資訊展代言，同時在現場舉辦粉絲見面會，人潮洶湧讓她直呼：「好驚人！」她接受本報專訪時，不忘讚台灣粉絲超熱情，讓她印象深刻。

初川南熱愛觀賞球類比賽，透露很欣賞旅日棒球選手陽岱剛。（記者王文麟攝）

雖然在AV作品中要展現性感，私底下卻散發鄰家女孩般的清新自然，她透露平常的生活相當單純，休假的時候不愛出門，只想待在家中跟愛犬玩耍，這次來台是她第一次到海外工作，對台灣的芒果冰念念不忘，直說美味到讓她興起來這旅遊的念頭；而她身材雖嬌小卻有優美線條，平時怎麼維持好身材？她老實回答：「我不太忌口，會吃任何想吃的東西。」但強調吃的時間很重要，太晚的話就不再進食了。

初川南長相清秀，身材健美，給人「運動美少女」的印象。（記者王文麟攝）

初川南擁有緊實腹肌，看得出下過功夫苦練，是個不折不扣的「運動美少女」，但現在因工作關係較沒有時間運動，反而開始常關注體育賽事，足球和棒球都是她的最愛，因此問到她的理想男友是什麼樣子時，她也答：「要擅長運動、看起來陽光爽朗，個性又很溫柔的男生。」還秒變小粉絲，特別提到最近很欣賞來自台灣的棒球選手陽岱剛，讚對方不僅球技好，看起來很陽光、身材也一級棒，不過聽到對方已婚，她搞笑露出微失望的表情，個性十分可愛。

22歲人氣AV女優初川南。（記者王文麟攝）