限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音專訪） 新一代AV女神渴望溫柔男 心儀帥氣人夫陽岱剛

2017/08/19 17:26

初川南身材健美，還有緊實腹肌。（記者王文麟攝）

〔記者羅子欣／專訪〕22歲新生代AV女優初川南，以「現役女大生」身分出道的她，清純和性感魅力兼具，短短2年就以甜美外型和健美身材打出名號，被粉絲封為「新一代D槽女神」，上週六她受邀來台為中區資訊展代言，同時在現場舉辦粉絲見面會，人潮洶湧讓她直呼：「好驚人！」她接受本報專訪時，不忘讚台灣粉絲超熱情，讓她印象深刻。

初川南熱愛觀賞球類比賽，透露很欣賞旅日棒球選手陽岱剛。（記者王文麟攝）

雖然在AV作品中要展現性感，私底下卻散發鄰家女孩般的清新自然，她透露平常的生活相當單純，休假的時候不愛出門，只想待在家中跟愛犬玩耍，這次來台是她第一次到海外工作，對台灣的芒果冰念念不忘，直說美味到讓她興起來這旅遊的念頭；而她身材雖嬌小卻有優美線條，平時怎麼維持好身材？她老實回答：「我不太忌口，會吃任何想吃的東西。」但強調吃的時間很重要，太晚的話就不再進食了。

初川南長相清秀，身材健美，給人「運動美少女」的印象。（記者王文麟攝）

初川南擁有緊實腹肌，看得出下過功夫苦練，是個不折不扣的「運動美少女」，但現在因工作關係較沒有時間運動，反而開始常關注體育賽事，足球和棒球都是她的最愛，因此問到她的理想男友是什麼樣子時，她也答：「要擅長運動、看起來陽光爽朗，個性又很溫柔的男生。」還秒變小粉絲，特別提到最近很欣賞來自台灣的棒球選手陽岱剛，讚對方不僅球技好，看起來很陽光、身材也一級棒，不過聽到對方已婚，她搞笑露出微失望的表情，個性十分可愛。

22歲人氣AV女優初川南。（記者王文麟攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪 名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪
2017/08/19 11:31
民視霸氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆 民視霸氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆
2017/08/19 11:58
快訊》謝和弦突道歉 鞠躬6秒「吳宗憲先生對不起」 快訊》謝和弦突道歉 鞠躬6秒「吳宗憲先生對不起」
2017/08/19 15:50
日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬 日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬
2017/08/19 09:43
黃子佼被孔劉的親民收服 喊話眾日韓星：沒他紅請比照同樣態度來台 黃子佼被孔劉的親民收服 喊話眾日韓星：沒他紅請比照同樣態度來台
2017/08/19 14:12
江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」 江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」
2017/08/19 12:09
好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢 好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢
2017/08/19 10:17
《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲 《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲
2017/08/19 09:06
《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點 《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點
2017/08/19 10:22
郭富城急返香港陪產 合腳嫩妻挺巨肚拍孕婦寫真 郭富城急返香港陪產 合腳嫩妻挺巨肚拍孕婦寫真
2017/08/19 15:03
鋒菲戀隱性威脅？ 張柏芝仍有一席之地… 鋒菲戀隱性威脅？ 張柏芝仍有一席之地…
2017/08/19 12:00
派蒂珍金斯簽肥約回鍋導《神力女超人2》 將成史上酬勞最高女導演 派蒂珍金斯簽肥約回鍋導《神力女超人2》 將成史上酬勞最高女導演
2017/08/19 11:09
（影音）「他」偷阿妹手機直播演唱會 萬人合唱《牽手》嗨翻港都 （影音）「他」偷阿妹手機直播演唱會 萬人合唱《牽手》嗨翻港都
2017/08/19 12:53
初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲 初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲
2017/08/19 10:54
爽到陳奕惹！魏蔓陶嫚曼水乳交融叫不停 爽到陳奕惹！魏蔓陶嫚曼水乳交融叫不停
2017/08/19 12:45
結怨22年！袁詠儀曬世紀合照 曝光惹毛成龍內幕 結怨22年！袁詠儀曬世紀合照 曝光惹毛成龍內幕
2017/08/19 14:03
太妍機場被推倒襲胸 手上瘀青曝光 太妍機場被推倒襲胸 手上瘀青曝光
2017/08/19 12:32
長子布魯克林要去紐約念大學了！維多利亞悲喜交雜哭哭 長子布魯克林要去紐約念大學了！維多利亞悲喜交雜哭哭
2017/08/19 12:29
停電大便沖不完 傅達仁憂世大運：真擔心柯P 停電大便沖不完 傅達仁憂世大運：真擔心柯P
2017/08/19 14:07
曝《偶像學校》泰籍學員暖舉 蔡瑞雪又被酸 曝《偶像學校》泰籍學員暖舉 蔡瑞雪又被酸
2017/08/19 13:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.