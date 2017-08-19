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派蒂珍金斯簽肥約回鍋導《神力女超人2》 將成史上酬勞最高女導演

2017/08/19 11:09

賣座強片《神力女超人》確定將拍攝續集，女主角蓋兒加朵（右）已確定演出，而導演派蒂珍金斯（左）則還與片商在洽談合約當中。（翻攝自businessinsider）〔記者陳昱均／綜合報導〕DC的年度夯片《神力女超人》，上映後一反過去負評如潮的逆勢，創造出優異票房成績，不僅威登今年年度最賣座電影排行榜的第5名，目前在全球更已賣破7.98億美金（約台幣243.7億元），即將突破8億大關，待日本方面上映後，想必又會掀起一股神力女超人旋風。而上月與《正義聯盟》演員群一起出席了聖地牙哥國際動漫展（San Diego Comic Con）的蓋兒加朵，也證實了她將會回鍋演出預計將於2019年12月3日在北美上映的續集《神力女超人2》，但導演方面人選仍未確定，一手打造出這部成功電影的女導演派蒂珍金斯方面還遲遲未簽約。不過，現在已有好消息傳出，據悉派蒂珍金斯合約問題還沒解決，就是在與片商華納兄弟影業談一筆巨大合約，這也有望讓她因接拍《神力女超人2》成為史上酬勞最高女導演。

派蒂珍金斯（最右）執導的《神力女超人》叫好又叫座。（翻攝自神力女超人臉書）根據《Deadline》報導，片商方面的消息人士，透露華納兄弟與派蒂珍金斯方面一直在對於這筆大合約方面的問題進行討論，並且「十分有信心很快就能談成」，雖然目前仍未揭露片商方面究竟捧了多少銀彈要讓派蒂珍金斯繼續執導《神力女超人2》，不過據悉幾乎不會與華納方面給《正義聯盟》導演查克史奈德當初在執導《超人：鋼鐵英雄》時的1000萬美金（約台幣3億元）酬勞相差太多，為的就是希望能夠留下這位刷新影史女導演最賣座電影票房紀錄的女導演，與女主角蓋兒加朵一起再創票房奇蹟。派蒂珍金斯有望因《神力女超人2》，成為史上酬勞最高女導演。（翻攝自神力女超人臉書）

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